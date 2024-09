Fundación SALES acompaña la formación de nuevos científicos

Como parte de su trabajo en torno al cáncer, se promueve y acompaña la formación de becarios del CONICET. Además, se los acompaña económicamente para que participen de pasantías en grandes laboratorios y en congresos mundiales.

BUENOS AIRES.- En conjunto con el CONICET, Fundación SALES no solamente desarrolla investigaciones de vanguardia para encontrar nuevos tratamientos contra diferentes tipos de cáncer, sino que además favorece la formación de nóveles investigadores que son acompañados por los de más alta experiencia.

Desde fines de los años 70, Fundación SALES se enfocó en financiar la investigación en inmunoterapia, es decir en la estimulación del sistema inmunológico para que éste contrarreste el cáncer. Con el tiempo, se fueron sumando diferentes científicos. Actualmente se cuenta con tres destacados equipos de investigación integrados por investigadores titulares y becarios. En el caso de estos últimos, se trata de graduados que están realizando su doctorado o pos doctorado.

María Belén Sánchez, becaria de doctorado, se encuentra cercana a la presentación de su tesis. Ella trabaja en Leucemia Mieloide Crónica bajo la dirección del Dr. Michele Bianchini y la co-dirección de la Dra. Estrella Levy. Desde hace dos años recibe el apoyo de Fundación SALES y el año pasado viajó a Francia al Congreso de la Escuela Europea de Hematología; “ESH – iCMLf 25th Annual John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy”, que está “enfocado puntualmente a esa patología, con lo cual todas las sesiones y la oportunidad de networking son claves, así como también mostrarles a otros colegas de diversas partes del mundo lo que hacemos”, señala Sánchez.

En cuanto al apoyo recibido por la Fundación, Sánchez señala que “me posibilitó no sólo viajar al Congreso Internacional del año pasado, sino que también en los inicios de mi carrera, cuando no obtuve la Beca Doctoral en el primer intento, me otorgaron una beca que duró dos años para poder quedarme continuando mi investigación hasta que finalmente pude obtener la beca CONICET. A nivel de todo el grupo, nos permite realizar muchos ensayos que de otro modo no podríamos hacer, proveyéndonos de muchos reactivos que en la situación actual de la ciencia nacional sería imposible adquirir”.

Otro caso es el de la Lic. Ailén Fidyka, también becaria de doctorado del CONICET, quien estuvo bajo la dirección de la Dra. Mariana Arias desarrollando su trabajo en torno a plaquetas y melanoma.

Por su parte, tres integrantes del equipo del Dr. Gabriel Rabinovich han viajado a España, Canadá y Estados Unidos.

En el primer caso se trata del Dr. Federico Baudou quien se encuentra en España desarrollando una pasantía en el Instituto de Investigaciones Biomédicas CECIC de Barcelona, como parte de un acuerdo de colaboración científica en torno a la investigación en cáncer de páncreas.

Por su parte la licenciada y estudiante de doctorado Montana N. Manselle Cocco participó del ‘Cancer Immunotherapy: Beyond Immune Checkpoint Blockade and Overcoming Resistance’, en Whistler, BC, Canada, al cual asistió el Premio Nobel de Medicina Dr. James Allison, y fue la oportunidad para presentar los avances en torno al potencial rol de Galectina-2 como biomarcador o potencial blanco terapéutico en cáncer.

Finalmente, la Dra. y postdoctorando Anabela María Cutine asistió al congreso ‘24ª Reunión Anual de la Federación de Sociedades de Inmunología Clínica (FOCIS 2024)’, en San Francisco, Estados Unidos, para presentar avances sobre el rol de la Galectina-1 vehiculizada a través de probióticos como un potencial enfoque terapéutico en las enfermedades inflamatorias intestinales.

Este desarrollo de nuevos talentos científicos, junto con el avance de las investigaciones en torno al cáncer, son posibles gracias a más 150.000 donantes individuales que colaboran con el avance de la ciencia argentina.

Para más información: https://cancerconciencia.org.ar/

FB: @cancerconciencia.argentina