Egresado de la UNTDF presentó un videojuego en 3D

Se trata de un proyecto audiovisual que reflexiona sobre la muerte y el duelo.

RIO GRANDE (Por Maria Fernanda Torres).- Agustín Gallar, destacado egresado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), presentó el videojuego en tres dimensiones titulado “En paz descanse”. La exposición se realizó en defensa de su Trabajo de Integración Final (TIF), última etapa de evaluación en la carrera de Licenciatura en Medios Audiovisuales.



El estudiante expuso su proyecto el pasado viernes en el Laboratorio de Medios de la sede Río Grande, ante un jurado conformado por Juan Ford, Marcelo Dematei y Gonzalo Paglioni. El trabajo fue dirigido por Federico Conforto y Francisco González. Todos, docentes investigadores del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE-UNTDF).

Videojuego “En paz descanse” más allá de un espacio lúdico, explora y reflexiona sobre del duelo.

Respecto a la fundamentación teórica, Agustín Gallar explicó: “La mayoría de los videojuegos representan a la muerte como el castigo por jugar mal. La muerte es lo no deseado, lo que hay que evitar, esta le llega al personaje cuando el jugador se equivoca, y con solo un botón, este es capaz de devolverle la vida al personaje para enfrentarse nuevamente al desafío. Morir es un verbo lleno de falsedad en este medio, no existe duelo”.



En ese sentido, el egresado destacó: “La muerte en los videojuegos es un momento transitorio (una pantalla de carga) que no ofrece tiempo ni espacio para el duelo y la reflexión (ni del jugador ni de los personajes). Es por ello que mi intención con esta obra es desafiar esa idea y ofrecer un videojuego que se interese por la muerte más allá de su aspecto lúdico y que ofrezca un espacio de exploración y reflexión del duelo”.



Agustín explicó el marco teórico que sustentó su producción y detalló cada etapa del proceso creativo, desde el diseño narrativo hasta el modelado en 3D y la programación. Cabe destacar, que tanto el gameplay o demostración del juego están disponibles en el canal de YouTube del ICSE-UNTDF.