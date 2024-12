Fueguinos en Núñez

El CeNARD recibió en sus instalaciones al Abierto de la República de tenis de mesa, organizado por la Federación Argentina de esta disciplina (FATM).

RIO GRANDE.- El CeNARD recibió en sus instalaciones al Abierto de la República de tenis de mesa, organizado por la Federación Argentina de esta disciplina (FATM), y en el cual participaron los riograndenses Ignacio Cárdenas y Enzo Paredes (ambos en todo competidor y Senior 24); Diego Soria y Sebastián Gómez (Sub 15 y Sub 13); Ariana Velásquez (Sub 17 y Sub 14); y Victoria Asencio (Sub 15 y Sub 13), acompañados por el entrenador Mario Velásquez. Se adjuntan los resultados, saldo de victorias y derrotas, la posición final, y la final de cada categoría.

ABIERTO DE LA REPUBLICA + ACTUACIONES FUEGUINAS

Varones: Todo Competidor (participantes: 92): Ignacio Cárdenas (victorias/derrotas: 2-2; posición final: 53°): Zona Clasificación (2°): 3-0 (NP) vs. Juan Dias (FeTeMBA); 0-3 (5-11/5-11/5-11) vs. Juan Gatica (Chile). Llave B: fase 1, 3-0 vs. Roberto Kalbermatter (FeTeMBA); fase 2, 0-3 vs. Ahmed Alí (FeTeMBA). Enzo Paredes (0-3; 69°): Zona Clasificación 6 (3°): 0-3 (1-11/3-11/0-11) vs. Tobías Martínez (San Luis); 0-3 (NP) vs. Felipe Saúl (FeTeMBA). Llave B: fase 1, 0-3 vs. Renzo Agüero (FeTeMBA). Final: Rodrigo Gilabert (FeTeMBA)-Lucas Bayona (FeTeMBA) 4-2. Senior 24 (30): Enzo Paredes (0-3; 25°): Zona Campeonato 1 (3°): 0-3 (2-11/2-11/8-11) vs. Pablo Palou (Uruguay); 0-3 (11-13/4-11/0-11) vs. Ary Villarruel (FeTeMBA). Llave B: fase 2, 0-3 vs. Martín Rodríguez (Chaco). Ignacio Cárdenas (0-3; 25°): Zona Campeonato 4 (3°): 0-3 (4-11/4-11/6-11) vs. Ezequiel López (FeTeMBA); 0-3 (5-11/4-11/12-14) vs. Nicolás Juanicó (Uruguay). Fase B: fase 2, 0-3 vs. Manuel Couso (FeTeMBA). Final: Pablo Palou (Uruguay)-Damián Moleda (Uruguay) 3-2. Sub 15 (61): Diego Soria (2-3; 49°): Zona Campeonato 13 (3°): 1-3 (6-11/4-11/11-7/5-11) vs. Gregorio Molina (Sgo.Estero); 0-3 (7-11/8-11/8-11) vs. Lucas Appiani (Santa Fe). Llave B: fase 1, 3-1 vs. Lautaro Muñoz (Santa Cruz); fase 2, 3-0 vs. Daniel Puertas (Salta); fase 3, 1-3 vs. Matías Niño (FeTeMBA). Sebastián Gómez (0-3; 55°): Zona Campeonato 14 (3°): 1-3 (8-11/11-7/7-11/6-11) vs. Joaquín Abril (Santa Fe); 2-3 (11-6/6-11/11-13/13-11/4-11) vs. Julián Saracco (Sgo.Estero). Llave B: fase 1, 0-3 vs. Lino Peñalves (Santa Fe). Final: Sebastián Timbal (Uruguay)-Juan Molina (FeTeMBA) 3-0. Sub 13 (54): Diego Soria (2-2; 33°): Zona Campeonato 15 (2°): 3-0 (11-4/11-3/11-3) vs. Agustín Beltrán (FeTeMBA); 3-0 (11-9 (11-6/11-7) vs. Benjamín Díaz (Santa Cruz); 0-3 (8-11/8-11/6-11) vs. Gregorio Molina (Sgo.Estero). Llave A: fase 1, 0-3 vs. Juan Cardozo (Mendoza). Sebastián Gómez (2-3; 43°): Zona Campeonato 14 (3°): 0-3 (5-11/8-11/7-11) vs. Felipe Di Pierri (Santa Fe); 0-3 (2-11/4-11/5-11) vs. Gonzalo Timbal (Uruguay). Llave B: fase 1, 3-0 vs. Jeremías Biott (Santa Cruz); fase 2, 3-0 vs. Elías Absi (Santa Fe); fase 3, 0-3 vs. Sebastián Bustamante (Santa Cruz). Final: Luca Marcial (FeTeMBA)-Brian Ocampo (Salta) 3-0. Mujeres: Sub 17 (14): Ariana Velásquez (1-2; 9°): Zona Campeonato 3 (3°): 0-3 (5-11/7-11/10-12) vs. Julia Pérez (FeTeMBA); 3-2 (12-11/17-19/10-12/11-9/11-8) vs. Valentina Muñoz (Santa Cruz); 0-3 (7-11/7-11/8-11) vs. Malena López (Sgo.Estero). Final: Malena Pérez (FeTeMBA)-Lorena Gitelman (FeTeMBA) 3-2. Sub 15 (26): Victoria Asencio (1-4; 21°): Zona Campeonato 7 (4°): 0-3 (1-11/8-11/11-13) vs. Fiorela Paredes (Santa Cruz); 0-3 (3-11/2-11/1-11) vs. Florencia Paiva (Paraguay); 0-3 (2-11/4-11/1-11) vs. Luana Salpeter (FeTeMBA). Llave B: fase 1, 3-0 vs. Micaela Soto (Santa Cruz); fase 2, 1-3 vs. Martina Benítez (Córdoba). Ariana Velásquez (0-3; 23°): Zona Campeonato 6 (3°): 0-3 (1-11/4-11/4-11) vs. Gemma Valerio (Salta); 0-3 (8-11/8-11/3-11) vs. Kyara Quiroga (FeTeMBA). Llave B: fase 1, 0-3 vs. Kiara Menares (Santa Cruz). Final: Luciana Frías (Sgo.Estero)-Paloma Rivarola (Paraguay) 3-2. Sub 13 (25): Victoria Asencio (1-2; 17°): Zona Campeonato 6 (2°): 3-2 (11-6/5-11/11-6/9-11/11-7) vs. Anita Romero (Córdoba); 2-3 (9-11/11-6/12-10/7-11/5-11) vs. Fiorela Paredes (Santa Cruz). Llave A: fase 1, 1-3 vs. Trinidad Maehama (FeTeMBA). Final: Victoria Guardia (Salta)-Maehama 3-1.