Fueguinos en marcha, sigue el Apertura, arranca el Oficial

El pasado fin de semana, en la Casa del Deporte (Margen Sur) se jugaron los primeros partidos de voleibol, en el marco de los Juegos Fueguinos, que lleva adelante la Secretaría de Deportes de la provincia. En Sub 17 femenino, tanto Fusión ADeFUni como Malvinas (Secretaría de Deportes) vencieron en set corridos a Estrella Vóley y Estrella Austral, respectivamente.

RIO GRANDE.- Entretanto, en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas proseguirá el Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG): mañana, de 19:00 a 22:00; y el domingo, de 11:00 a 16:00. En el cuadro adjunto aparecen los resultados de la fecha 31°, disputada el sábado 3, en ese mismo recinto. FUSION ADEFUNI. Mansilla, Loose, Silva, redondo, Sosa y Sipaila (E); Lozano, Allende, Zerpa y Bazán.

Asimismo, en Ushuaia comenzará el Torneo Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF). En Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 16 femenino; y en Sub 18 masculino, se realizará una ronda clasificatoria (Zona Norte y Zona Sur), más un cuadrangular final (al igual que la Copa Apertura). ESTRELLA VOLEY. Caucota (A), Juárez, Romero, Vargas, González y Dalañol; Cárdenas, Rodríguez y Perlotti.

Por su parte, en ambas ramas de Sub 21 y Mayores; Sub 18 femenino; y Sub 16 masculino, habrá una sola Zona, por suma de puntos, y los cruces entre equipos de distintas ciudades se jugarán en Tolhuin. ESTRELLA AUSTRAL. No completó la formación.

MALVINAS 2 – 0 ESTRELLA AUSTRAL

Malvinas: 1.Cruz (4), 2.Torres (0), 4.Yacanto (cap) (3), 6.Montiel (4), 10.Díaz (11) y 12.Guarnieri (9) (FI); 7.Villarroel (1). E: Farías. Estrella Austral: 1. (), 4.Petruccelli (3), 9.Esteban (3), 13.González (1), 14.Barquet (4) y 20. () (FI); 3.Ovando (2). E: Sandro Aguirres. Parciales: 1° set: Malvinas 25-17 (5-4/10-5/15-8/20-17), en 21’. 2° set: Malvinas 25-12 (5-4/9-10/15-11/20-11), en 17’. Puntos: Malvinas 50, Estrella 29. Duración: 0h41m. Arbitro: Elián Romero. Gimnasio: Casa del Deporte (04/08). Motivo: Juegos Fueguinos (Sub 17 F). Nota: por presentar una formación incompleta se le dio perdido el partido a Estrella Austral (0-2: 0-25/0-25).

FUSION ADEFUNI 2 – 0 ESTRELLA VOLEY

Fusión ADeFu: 14.Zerpa (2), 8.Losse (7); 7.Silva (8), 5.Sosa (3); 9.Mancilla (11), 3.Redondo (4) (FI); 2.Lozano (1), 11.Allende (1); líbero: 1.Bazán. E: Jeremías Sipaila. Estrella Vóley: 25.C.Cárdenas (0), 27.A.Vargas (3); 21.Rodríguez (0), 26.C.Juárez (0); 13.A.González (1), 23.M.Romero (1) (FI); líbero: 14.Perlotti. E: Yonatan Dalañol. Parciales: 1° set: Fusión 25-7 (5-1/10-3/15-4/20-4), en 17’. 2° set: Fusión 25-18 (5-4/7-10/15-13/20-15), en 24’. Puntos: Fusión 50, Estrella V 25. Duración: 0h45m. Arbitro: Maia Priotti. Gimnasio: Casa del Deporte (04/08). Motivo: Juegos Fueguinos (Sub 17 F).

APERTURA AVRG (32° FECHA)

Categoría Partido Resultado

Mayores F O’Higgins-Sportivo Blanco 0-2 (20-25/19-25)

Maxi F Sportivo-Norte Austral 0-2 (21-25/20-25)

Sub 18 F Casa Deporte-ADeFu 0-2 (7-25/15-25)

Sub 16 F Ctro.Dep.Mun.-Estrella V Nar. 1-2 (25-19/22-25/15-9)

Sub 16 F Haspen-ADeFu Amarillo 0-2 (7-25/11-25)

Sub 12 X Casa Deporte-Metalúrgico Azul 1-2 (17-25/26-24/5-15)

Sub 12 X ADeFu-Metalúrgico Blanco 2-0 (25-9/25-21)

OFICIAL FVF (SABADO 10 * ESCUELA 16)

Hora Categ. Partido

10:00 Sub 12 F Galicia-Municipal

11:00 Sub 13 F Municipal-Tigre

12:30 Sub 16 F Imago-Municipal

13:30 Sub 16 F Tigre-AEP

15:00 Sub 16 F AEP “B”-Galicia

Hora Categ. Partido

16:00 Mayor F Kippá-CAEF

17:30 Mayor F Amistad-Mutual Policía

19:00 Sub 18 M Imago-AEP

20:00 Mayor M Galicia-Mutual Policía

OFICIAL FVF (DOMINGO 11 * ESCUELA 15)

Hora Categ. Partido

14:00 Sub 14 F AEP-Municipal

15:00 Sub 14 F Galicia-Tigre

16:30 Sub 18 F Municipal-Tigre

Hora Categ. Partido

17:30 Sub 18 F Galicia-Imago

19:00 Sub 18 F AEP “B”-Amistad

20:00 Mayores M Imago-AEP