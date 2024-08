FIFA homologó la cancha de fútbol sintética del CDM

En un hecho sin precedentes en la Patagonia la FIFA homologó la cancha de fútbol del Centro Deportivo Municipal con los valores internacionales. En septiembre será inaugurada, anunció el intendente Martín Perez, quien ayer recorrió el predio.

RIO GRANDE.- Se trata de la primera cancha de futbol 11 de la Patagonia en recibir este reconocimiento internacional. Se inaugurará en los próximos días para que las vecinas y vecinos puedan disfrutar de este espacio deportivo de primer nivel. La Cancha llevará el nombre “José Baldomero ‘Cacho’ Barrientos”, histórico referente deportivo y social de nuestra ciudad.

El Municipio renovó de forma completa e integral la Cancha de Césped Sintético del Centro Deportivo Municipal, labor que implicó movimiento de suelo, instalación de un sistema de drenaje y colocación de un nuevo césped sintético.

Tras la evaluación técnica de la empresa encargada a nivel internacional, hoy este espacio deportivo cuenta con la homologación de la FIFA cuyo certificado está firmado por el presidente de dicha institución, Gianni Infantino. Así lo anunció el intendente Martín Perez, quien junto al gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud, Sebastián Bendaña, recorrió el campo de juego que llevará el nombre del histórico referente deportivo y social de nuestra ciudad “José Baldomero ‘Cacho’ Barrientos”.

El gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud, Sebastián Bendaña señaló que “finalmente hemos recibido la certificación de la FIFA de lo que es este campo de juego y el trabajo que se ha hecho; de que es un campo de juego apto para recibir cualquier tipo de competencia. Una certificación única, no sólo para nuestra ciudad sino también para la provincia de Tierra del Fuego y para la Patagonia”

“Esta certificación habla, ni más ni menos, de una decisión política que ha tenido siempre el Intendente en materia de obra pública y también en la mirada deportiva de siempre tener escenarios de excelencia para que nuestros niños y niñas y mayores que practican aquí también cuando vayan a otro lugar se encuentren con la misma calidad de lo que tienen en su ciudad”, subrayó.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, brindó detalles de los trabajos previos a dicha homologación por la FIFA. “Se realizó un trabajo muy importante que incluyó desde el movimiento de suelo, todo el sistema de drenaje para mejorar la captación de agua de lluvia y favorecer la duración y el mantenimiento del campo de juego. Como así también la colocación de una nueva alfombra de césped sintético que se compró a la empresa Forbex, quienes además nos brindaron los detalles de cuáles eran las características que debía tener todo el sistema de drenaje acorde a la alfombra que se iba a colocar. Esto, a su vez, dio pie a cumplimentar todos los requisitos que requería la homologación de FIFA”, indicó. Por último, señaló que “previo a la certificación, el campo pasó por las inspecciones correspondientes para su homologación, que implicó testeos y pruebas de campo”.

“Es un orgullo para todos”

Durante la recorrida, el intendente Martín Perez dialogó con El Sureño y se refirió a la distinción que acaban de recibir: “La verdad que es una satisfacción enorme, tener la primera cancha de fútbol 11 en la Patagonia homologada por FIFA creo que es un orgullo para todos los riograndenses que amamos este deporte, para los que lo disfrutamos o lo hemos jugado en una época; esto es para los pibes, la familia, los clubes, creo que era una cuenta pendiente poner esta cancha en condiciones, hacerle honor también a aquellos que jugaron tantos años en esta ciudad, que transitaron toda una vida vinculada al deporte sobre todo en el fútbol de cancha grande, es un orgullo decir que muy pronto inauguraremos este predio y seguir trabajando por el deporte de Río Grande que en definitiva es lo importante, más aún cuando tenemos una infraestructora deportiva única, magnífica en toda la Patagonia y tenemos que seguir fortaleciéndola”. Durante la recorrida, el intendente Perez saludó a la pequeña Naula Romero, recientemente seleccionado por River Plate para sumarse a sus divisiones infantiles.

– ¿La certificación de FIFA era lo único que le restaba para inaugurarla oficialmente?

– Si, era lo que estábamos esperando para poder inaugurarla; es cierto que nos agarró el invierno y no tenía sentido inaugurarla preferimos esperar que pase el frío, como verás ya nuestras escuelitas están funcionando en el predio, la homologación era lo que esperábamos porque no es algo que se consigue fácilmente, tuvimos que hacer una obra de infraestructura muy importante debajo de este césped que tiene que ver con todo un sistema de drenaje para que el agua no se acumule, por ello se realizó verdaderamente un trabajo a conciencia y que hoy nos permite tener una hermosa cancha que vamos a tratar de cuidarla, fortaleciéndola, mejorándola para proyectar más adelante y completar las tribunas, los vestuarios y todo lo que la rodee.