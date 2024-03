Exigen justicia por la muerte de Victoria Prada

La tía de Victoria Abril Prada solicitó que se haga justicia en la muerte de su sobrina. Acongojada, dijo no encontrar explicación de por qué el conductor del vehículo no frenó para evitar atropellarla.

RÍO GRANDE.- Carla Bensi, tía de Victoria Abril Prada, la joven quien falleció tras ser atropellada, exigió justicia por el trágico hecho que sucedió la noche del martes, por el cual se instruye una causa judicial calificada homicidio culposo en la que está imputado José Luis Parada, el conductor del vehículo que está involucrado en el incidente vial.

Bensi brindó declaraciones a Info 3 Noticias señalando que, cuando intervino el personal sanitario, Victoria “estaba consciente, pero después llegó al hospital y empezó a empeorar. Le hicieron cirugías porque tenía un montón de fracturas y tenía otros problemas. Después la derivaron al Cemep, donde intentaron hacer lo mejor, pero ella falleció de un ataque cardíaco”.

Sobre la tragedia refirió que su sobrina y quien la acompañaba “tuvieron un inconveniente con la moto y pararon a arreglarla; estaban con las linternas del celular y más adelante estaba la chica de la bici, que también tenía luces”.

Bensi no encuentra explicación de por qué el conductor no frenó a tiempo para evitar el incidente, señalando: “No sé qué pasó que no los vio. Venía a mucha velocidad y embistió a los tres. Primero fue a ella porque la destrozó”.

El trágico siniestro vial

Victoria Abril Prada, de 21 años, murió el miércoles alrededor de las 10:00 en la clínica Cemep. Tuvo severas lesiones el martes a la noche cuando, por la avenida San Martín, muy cerca al cruce con calle Garibaldi, fue atropellada por un Peugeot modelo 301 Allure, que conducía José Luis Parada. En la zona del siniestro no hay iluminación (Foto Info 3 Noticias).

Victoria estaba arreglando su motocicleta y se encontraba junto a un menor de 16 años y una ciclista, Aimee Paola Quispe, de 20 años

Las tres personas atropelladas fueron llevadas en una ambulancia al Hospital Regional Río Grande. Durante la madrugada del miércoles Victoria fue trasladada al sanatorio Cemep, lugar donde finalmente falleció. El menor de 16 años aún se encuentra en terapia intensiva en el hospital.

Homicidio culposo

Con intervención de la jueza de Instrucción Nº 3, Cecilia Cataldo, se instruye una causa penal por “homicidio culposo”, por la cual quedó imputado José Luis Parada quien ya fue notificado de derechos y garantías procesales y se aguarda que sea citado a indagatoria para que brinde su testimonio sobre lo sucedido. En el lugar también fue atropellada una ciclista (Foto Info 3 Noticias).

Parada guiaba el auto que circulaba por avenida San Martín, con sentido al centro de Río Grande y no pudo advertir que tres personas estaban en el medio de la calzada, tratando de reparar una motocicleta que tuvo un desperfecto mecánico.

Mediante las pericias realizadas por personal de la División Policía Científica la jueza interviniente tratará de determinar la mecánica del incidente vial. También tendrá en cuenta un factor clave: Esa zona de la ciudad carece de iluminación, lo que quedó en evidencia cuando acudieron los servicios de emergencia para asistir a las personas heridas.

No se descarta que, como medida de prueba, la jueza Cataldo disponga una inspección ocular en el lugar antes que se proceda a solucionar el inconveniente de la luminosidad.