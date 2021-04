“Este año habrá récord de exportaciones de Tucumán para el mundo”, anticipó el CEO de Scania

COMPARTIR

















Andrés Leonard precisó que la empresa va a incrementar un 75% sus envíos desde la planta tucumana de Colombres de componentes para cajas de cambio de los micros y camiones que vende la firma en el mundo.

BUENOS AIRES.- El director ejecutivo Scania, Andrés Leonard, afirmó que este año la empresa alcanzará un “récord histórico” de exportaciones desde la planta que posee en la localidad tucumana de Colombres, donde produce componentes para cajas de cambios que abastecen a los camiones y ómnibus de la marca en todo el mundo.

“Este año va a ser muy bueno para nuestras exportaciones. Vamos a incrementarlas 75% con respecto al año pasado. En 2021 vamos a tener un récord histórico de exportaciones de Tucumán para el mundo”, destacó el CEO de Scania.

Además, Leonard destacó la celebración este año del 45 aniversario de la firma sueca en el país, y subrayó que “la Argentina es un mercado muy importante para Scania en el mundo, donde seguiremos invirtiendo y desarrollando un transporte siempre con altísima tecnología e innovación”.

En noviembre, Alberto Fernández visitó la planta de la firma en ocasión del anuncio de inversiones por 45 millones de dólares.

Los siguientes son los tramos principales de la entrevista con Télam.

¿Cómo marcha el plan de inversiones anunciado en noviembre del año pasado?

Andrés Leonard: A fines de noviembre del año pasado anunciamos este plan alineado a los 45 años de Scania en Argentina que representa inversiones hasta 2022 por US$ 45 millones, de los cuales ya llevamos invertidos US$ 22 millones. Son básicamente renovaciones y maquinaria nueva para la panta de Tucumán. Muchas renovaciones son por maquinaria más eficiente, pero también gran parte de esta inversión es para la fabricación de una caja de transmisión nueva, que afortunadamente hemos decidido hacerla en Tucumán. Es la caja que monta el camión de edición limitada que decidimos lanzar por el aniversario en Argentina. Y alineada con esta inversión, anunciamos la creación de 120 empleados adicionales en la planta, que ya se concretaron.

¿Qué expectativas hay para este año a partir de esta inversión?

A.L.: En oportunidad en que anunciamos las inversiones, dijimos que el 2021 iba a ser un año muy bueno de exportaciones, que íbamos a incrementarlas en un 70% con respecto al 2020. Finalmente vamos a terminar cinco puntos más arriba de lo que habíamos dicho que íbamos a exportar. En marzo alcanzamos un récord histórico con más de US$ 20 millones de exportaciones. El 2021 va a ser el récord histórico de exportaciones de Tucumán para el mundo. Sin la inversión anunciada no podríamos haber llegado a este récord.

¿Cuándo se concretará el resto de la inversión?

A.L.: Entre mayo y junio comenzamos a invertir el resto, a traer máquinas. Los US$ 22 millones ya invertidos los hicimos entre el segundo semestre del año pasado y el primero de este año. Fue un desafío adicional hacer esto en pandemia y cuarentena. Scania tiene 10 fábricas en el mundo de las cuales solo dos están en Latinoamérica, una en San Pablo (Brasil) y la otra en Tucumán. En los ’90, afortunadamente alguien tomó la sabia decisión de transformar la fábrica de Tucumán en una especializada en mecanizado de transmisión. Somos una de las únicas marcas que hacemos caja de transmisión y diferencial propios. Exportamos entre el 75% y el 80% a la fábrica de Brasil, y el resto a la de Suecia.

¿Por qué se llega a este récord de exportaciones?

A.L.: Tenemos este año un récord de exportaciones porque la región y el mundo, y puntualmente Brasil, están generando un récord en su volumen de demanda de camiones y ómnibus. También Chile lo está, por las fuertes subas de los precios de las materias primas, y asimismo Perú, por los valores relacionados con la minería. Y en el caso de Colombia, por una mayor demanda en el transporte de pasajeros. Este año, los volúmenes de producción tanto de Brasil como de Tucumán son muy importantes para Scania a nivel mundial. Esto ayuda porque Argentina tiene una coyuntura de faltante de dólares. Y nosotros acabamos de cerrar un primer trimestre con balanza positiva.

¿Cómo son esos números de exportaciones?

A.L.: El año pasado exportamos US$ 116 millones. Este año habíamos proyectado inicialmente US$ 192 millones, pero ya estamos en US$ 205 millones. Es récord absoluto de exportaciones de Scania. En marzo tuvimos un récord para el mes por US$ 20 millones. Y en el trimestre redondeamos casi los US$ 47 millones.

¿Qué representa Argentina para Scania?

A.L: Son 45 años de presencia, de mucha innovación, de inversión. Continuamente invertimos, todos los años, en la fábrica y en la red comercial, que en un 65% es propia. No paramos y no pararemos de invertir. Estamos en Argentina, creemos en Argentina. Es un mercado muy importante para Scania en el mundo. Seguiremos invirtiendo y desarrollando un transporte siempre con altísima tecnología e innovación. Ahora estamos en una revolución que vamos a vivir, que es el paso de la movilidad con motor a combustión interno a la electromovilidad. Va a durar unos 10 o 15 años y tenemos que prepararnos e invertir. Estamos llevando de a apoco el transporte hacia eso. Queremos seguir en Argentina, invirtiendo en Tucumán, trayendo un transporte más moderno, inteligente y, sobre todo, sustentable.