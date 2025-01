Esta serie de Marvel acaba de anunciar su tercera temporada aunque la primera aún no estrena

Esta serie de Marvel estrenerá este 29 de enero pero ya confirmó que su tercera temporada ya tiene luz verde.

Marvel Studios ha encontrado en la animación un nuevo terreno fértil para expandir su dominio, y este 2025 será el año en el que la Casa del Ratón se jugará una carta importante en este campo. Con varias series de este tipo programadas para Disney+, Tu amigo y vecino Spider-Man es la primera en subirse al escenario con una historia que promete darle un giro al arácnido más famoso del mundo.

Son muchos los emocionados por esta nueva propuesta pero lo que nadie imaginaba es que Marvel confiaría tanto en su propio producto que decidió darle el visto buena a la serie para su tercera temporada antes incluso de que se haya estrenado el primer episodio.

Tráiler de Tu amigo y vecino Spider-Man:

La revelación de que Tu amigo y vecino Spider-Man tiene luz verde para una tercera temporada fue un bombazo, especialmente porque la primera temporada ni siquiera ha sido vista por el público. En una entrevista con el productor Brad Winderbaum, se confirmó que la segunda temporada ya está casi lista, con los guiones terminados y la animación a la mitad. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue el anuncio de que ya se había dado el visto bueno para la tercera entrega, mucho antes de que cualquier espectador pudiera ver cómo Marvel manejó la nueva faceta animada de su emblemático superhéroe.

«Me he enamorado perdidamente de estos personajes», aseguró Winderbaum. «Lo que Jeff [Trammell] está construyendo ladrillo a ladrillo en este programa empieza a dar sus frutos. Lo sientes en la primera temporada, te conectas con estos personajes de modo que cuando todo está destinado a encajar y dar sus frutos al final de la temporada… No sé ustedes, pero yo lo siento en el alma, y se hace cada vez más profundo en las siguientes temporadas”. Your Friendly Neighborhood Spider-Man is greenlit through Season 3! Marvel Studios’ Brad Winderbaum says he’s meeting with @MrJeffTrammell soon to hear the pitch.



Scripts for Season 2 are also done and animatics are halfway finished.



“También tenemos luz verde para la temporada 3, y en un par de semanas voy a escuchar su propuesta para la tercera temporada del programa y soy como un fanático, no puedo esperar”, reveló.

Este enfoque, sin embargo, no está exento de riesgos. ¿Qué pasará si la recepción de la primera temporada no es la esperada? Es una jugada audaz de Marvel y, aunque la fe en el producto es evidente, la incertidumbre sobre cómo será recibida la serie siempre está presente.

Marvel, históricamente, ha logrado el éxito cuando ha apostado por proyectos que rompen los moldes establecidos. Con Tu amigo y vecino Spider-Man, la compañía no solo está llevando al personaje de Peter Parker a un nuevo formato, sino que lo hace con la confianza de que su animación será el vehículo perfecto para expandir aún más el universo de Spider-Man.

Un nuevo pero conocido Peter Parker

Lo que se sabe hasta ahora sobre la serie es que Peter Parker tendrá que equilibrar su vida como estudiante y superhéroe en una Nueva York llena de desafíos. En los adelantos, se observa a un Peter enfrentando situaciones tan cotidianas como salvar un perro en un incendio, mientras trata con sus relaciones personales. Sin embargo, el verdadero gancho está en cómo dará la vuelta en cuestiones que ya consideramos básica pues en esta edición Normal Osborn, por ejemplo, será el mentor del joven con poderes.

Tu amigo y vecino Spider-Man se posiciona como una de las grandes apuestas de Marvel para este 2025. Con una renovación confirmada para dos temporadas más, el suspense se mantiene en el aire. ¿Será esta serie la próxima gran joya animada de Marvel o caerá bajo el peso de las altas expectativas?