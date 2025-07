EL GM Diego Flores ganó el Masters Aniversario de TdF

El Gran Maestro (GM) Diego Flores, primer preclasificado con un ELO de 2.541 puntos, obtuvo ayer el título en el Masters 34° Aniversario de Tierra del Fuego (suizo, 7 rondas, 90’ + 30”), que se disputó desde el viernes en el Foyer de la Casa de la Cultura de la capital provincial, organizado por el Club Ushuaia Jaque Mate.

RIO GRANDE.- El bonaerense sumó 6 puntos, al igual que su par chileno Pablo Salinas (2.435), con quien entabló anteanoche, en la 5° ronda. La definición fue automática, por mejor sistema de desempate en favor del argentino (27,25 contra 26,00 en el Sonneborn Berger).

El podio se completó con el Maestro Internacional (MI) Kevin Paveto (2.413), de Boca Juniors, con 5 unidades, delante de los también MI Franco Villegas (Junín/BA) (5) y Pablo Acosta (Catamarca) (4,5), correspondiéndole a todos ellos premios en efectivo.

Sexto se ubicó Darío Jurado (4), a quien se le entregó el trofeo como mejor clasificado fueguino, en tanto que el premio al mejor ushuaiense se lo llevó Fernando Diéguez (7°, con 4). Y octavo concluyó el riograndense Federico Torres, con el mismo puntaje.

Mañana, el Magistral

A las 15:30 del miércoles 9, en el Polideportivo Municipal “Alejandro Guata Navarro”, comenzará el 25° Magistral “104° Aniversario de Río Grande” (suizo, 7 rondas, 90’ + 30”, $ 5.000.000 en premios), organizado por el Club de Ajedrez local (CARG), que se extenderá hasta el domingo 13. Estarán presentes estos campeones: MI Hugo Frey (Punta Arenas), 1995/96; Federico Torres (Río Grande), 1998/2009; GM Diego Flores (Buenos Aires), 2012/13/14/23; MI Pablo Acosta (Catamarca), 2019; GM Pablo Salinas (Concepción/Chile), 2022.

RONDA 5 (06/07)

GM Flores-GM Salinas tab

Torres-MI Villegas 0-1

D.Jurado-MI Acosta tab

Gutiérrez-MI Paveto 0-1

Freiberg-A.Jurado tab

Ochoa-Diéguez 0-1

Carabajal-Rigante 0-1

Arrúa-A.Luna 1-0

Arias-R.Luna 1-0

Ferreyra-Medina 0-1

Llampa-Cáceres 0-1

RONDA 6 (07/07)

MI Acosta-GM Flores tab

GM Salinas-MI Villegas 1-0

MI Paveto-Torres 1-0

Rigante-D.Jurado P-G

Diéguez-Arrúa 1-0

Arias-Gutiérrez 0-1

A.Luna-Freiberg 1-0

Ochoa-Carabajal 0-1

Cáceres-Ferreyra 1-0

Medina-R.Luna 0-1

Libre (1): Llampa.

RONDA 7 (07/07)

GM Flores-Diéguez 1-0

GM Salinas-D.Jurado 1-0

MI Acosta-MI Paveto tab

MI Villegas-Gutiérrez 1-0

Torres-Arrúa 1-0

Carabajal-A.Luna 0-1

Freiberg-Cáceres 1-0

Medina-Arias 0-1

R.Luna-Llampa 1-0

Ferreyra-Ochoa 0-1

“MASTERS 34° ANIVERSARIO DE TDF” * POSICIONES FINALES

P/Ajedrecista Origeen ELO Pts. D1 D2 J G T P Perf. +/-

1.GM Diego Flores Bs.Aires 2.541 (1°) 6,0 28,5 24,5 7 5 2 0 2.421 +5,8

2.GM Pablo Salinas Chile 2.435 (3°) 6,0 28,5 24,5 7 5 2 0 2.426 +12,8

3.MI Kevin Paveto Bs.Aires 2.413 (4°) 5,0 27,0 24,0 7 4 2 1 2.215 +1,6

4.MI Franco Villegas Junín, BA 2.343 (5°) 5,0 26,0 23,0 7 5 0 2 2.063 -5,2

5.MI Pablo Acosta Catamarca 2.475 (2°) 4,5 28,0 24,5 7 3 3 1 2.126 -7,4

6.Darío Jurado Ushuaia 1.814 (8°) 4,0 27,5 24,0 7 3 2 2 1.970 -1,0

7.Fernando Diéguez Ushuaia 1.714 (10°) 4,0 25,0 22,0 7 4 0 3 1.894 +6,0

8.Federico Torres R.Grande 2.093 (6°) 4,0 25,0 21,0 7 3 2 2 2.011 -1,4

9.Agustín Luna Ushuaia 1.587 (13°) 4,0 23,0 20,0 7 4 0 3 1.770 -4,8

10.Gonzalo Gutiérrez Ushuaia 1.754 (9°) 3,5 24,5 21,5 7 3 1 3 1.929 +8,8

11.Camilo Freiberg Ushuaia 1.568 (14°) 3,5 22,0 19,5 7 2 3 2 1.772 +28,8

12.Agustín Arias Ushuaia s/puntos 3,5 18.,5 17,0 7 3 1 3 1.589 —

13.Lucas Arrúa Ushuaia 1.640 (12°) 3,0 24,5 21,5 7 3 0 4 1.819 -8,4

14.Quimey Carabajal R.Grande s/puntos 3,0 22,5 19,5 7 3 0 4 1.587 —

15.Franco Rigante Ushuaia 1.712 (11°) 3,0 21,0 18,0 7 2 2 3 1.912 +21,2

16.Enrique Ochoa Ushuaia s/puntos 3,0 20,5 18,0 7 3 0 4 1.535 —

17.Rodrigo Luna Ushuaia 1.516 (15°) 3,0 19,5 18,0 7 3 0 4 1.548 -11,2

18.Miqueas Cáceres Ushuaia 1.462 (16°) 2,5 18,5 17,0 7 2 1 4 1.467 -17,6

19.Abraham Jurado Ushuaia 1.956 (7°) 2,5 17,0 14,5 7 1 3 3 1.609 -29,4

20.Thiago Llampa Ushuaia s/puntos 2,0 16,0 14,5 7

2 0 5 1.300 —

21.Noah Medina Ushuaia s/puntos 1,5 17,5 15,5 7 1 1 5 1.309 —

22.Valkiria Ferreyra Ushuaia s/puntos 1,0 18,0 16,5 7 1 0 6 730 —

Sistema: suizo, 7 rondas, 90’ + 30”. Lugar y fecha de juego: Foyer “Ego Pereda” (Casa de la Cultura), viernes 4 al lunes 7/07/2025. Enlace: https://chess-results.com/tnr1205965.aspx? Premiación: 1.GM Flores $ 800.000; 2.GM Salinas $ 600.000; 3.MI Paveto $ 500.000; 4.MI Villegas $ 400.000; 5.MI Acosta $ 300.000. Trofeos: D.Jurado (mejor clasificado Tierra del Fuego); Diéguez (Ushuaia); A.Luna (Sub 20); Carabajal (Sub 14); Ochoa (Sub 10).

MAGISTRAL ANIVERSARIO – TODOS LOS CAMPEONES

Año Ed. J R Campeón Procedencia Pts.

1992 1ra. 16 5 Jorge Herrera (1) Río Grande s/d

1993 2da. 17 7 Héctor Barra (2) Punta Arenas 6,0

1994 3ra. 14 7 Rafael Velázquez (1) Punta Arenas 5,0

1995 4ta. 17 7 Hugo Frey (1) Punta Arenas 6,0

1996 5ta. 20 8 Hugo Frey (2) Punta Arenas 7,0

1997 6ta. 28 7 Alejandro Carballo (1) Tolhuin 6,0

1998 7ma. 52 9 Federico Torres (1) Río Grande 7,0

2007 8va. 22 6 Oscar Navarro (1) Río Grande 6,0

2009 9na. 30 7 Federico Torres (2) Río Grande 6,0

2010 10ma. 31 7 MI Guillermo Soppe (1) Córdoba 6,5

2011 11ma. 41 7 MI Guillermo Soppe (2) Córdoba 6,5

2012 12ma. 45 7 GM Diego Flores (1) San Luis 6,5

2013 13ra. 41 7 GM Diego Flores (2) San Luis 6,0

2014 14ta. 47 7 GM Diego Flores (3) San Luis 6,5

2015 15ta. 46 7 GM Andrés Rodríguez (1) Uruguay 5,5

2016 16ta. 28 7 MF Diego Mussanti (1) 9 de Julio, BA 6,0

2017 17ma. 55 7 MI Yago De Moura (1) Brasil 6,5

2018 18va. 55 7 GM Andrés Rodríguez (2) Uruguay 6,5

2019 19na. 72 7 MI Pablo Acosta (1) San Luis 6,0

2020 20ma. 864 11 GM Robert Hungasky (1) Estados Unidos 10,0

2021 21ra. 98 9 GM Alexei Shirov (1) España 8,5

2022 22da. 47 7 GM Pablo Salinas (1) Chile 7,0

2023 23ra. 71 7 GM Diego Flores (4) Obras Sanitarias 6,5

2024 24ta. 46 7 GM Leonardo Tristán (1) Necochea 6,5

Nota: en 1996, 1998 y 2024 el título se definió en partidas rápidas. En

1992 participaron únicamente jugadores locales, mientras que en 1998 y 2007 no hubo inscriptos chilenos, y a partir de 2010 llegan jugadores de otras provincias. En 2020 se jugó de manera virtual (por internet). Ed. (edición); J (jugadores); R (rondas).