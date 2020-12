“Es crecimiento, generación de empleo y más recursos” dijo Gustavo Melella

Junto a gobernadores y vicegobernadores del país el mandatario fueguino rubricó el nuevo acuerdo por el consenso fiscal. “Este consenso fiscal no habla de responsabilidad traducida en ajuste como los anteriores, sino de desarrollo, crecimiento, generación de empleo y más recursos”, aseguró Melella tras firmar el documento.

RIO GRANDE.- El gobernador Gustavo Melella, junto a sus pares de otras provincias y el presidente Alberto Fernández, rubricaron un nuevo pacto fiscal.

El nuevo pacto establece que todos los traspasos de funciones de Nación a alguna provincia se realizarán con fondos estipulados por ley y no a través de un cambio en los coeficientes de coparticipación.

Fija además límites para la toma de deuda en dólares para promover el endeudamiento responsable y sostenible. Sobre esto, cabe recordar que Tierra del Fuego, como otras provincias del país, tuvo que encarar este año un proceso de reestructuración para aliviar la carga de sus vencimientos en un año complicado por la crisis que generó la pandemia.

El presidente Alberto Fernández junto a todos los Gobernadores que firmaron el nuevo consenso fiscal 2020.

El nuevo consenso fiscal, por otro lado, compromete la colaboración entre la AFIP y las administraciones tributarias provinciales para armonizar y simplificar los trámites y presentaciones de los contribuyentes, como así también optimizar los procesos de verificación y fiscalización.

En otro punto el nuevo pacto obliga a las provincias a desistir de iniciar nuevas demandas y suspender las vigentes por el término de un año contra el Estado nacional por cuestiones vinculadas a la coparticipación federal.

Este consenso, que cuenta con el apoyo de todos los gobernadores, permitirá a los distritos provinciales contar con unos 70.000 millones de pesos para reactivar las economías locales.

En este sentido, Melella resaltó que “este consenso fiscal no habla de responsabilidad traducida en ajuste como los anteriores, sino de desarrollo, crecimiento, generación de empleo y más recursos”.

“Mantenemos el camino de encontrar unidos las mejores herramientas que nos permitan a los argentinos la recuperación y el crecimiento que necesitamos, en medio de una pandemia que nos ha perjudicado en todo sentido”, afirmó.

Responsabilidad de crecer

Ante los mandatarios, Fernández aseguró que “el vértigo nos hace perder de vista lo que estamos haciendo, no hemos tenido tiempo de mirar para atrás y decir ‘¿qué hicimos?’. Me asombra lo que fuimos capaces de hacer entre todos, con nuestras diferencias, afrontamos algo para lo que nunca nos habíamos preparado, gobernar lo desconocido”.

“Debimos enfrentar no un problema económico de Argentina, sino un mundo que se dio vuelta, y lo hicimos entre todos. Fuimos capaces de tapar agujeros sin hacer nuevos. Llegamos hasta aquí, el mejor corolario, este acuerdo habla de la responsabilidad que tenemos que tener para seguir adelante, la responsabilidad de cómo vamos a crecer”, destacó el presidente.

Además, antes de continuar con su discurso, Fernández elogió el trabajo de Eduardo De Pedro por su tarea a la hora de articular el consenso fiscal: “Le agradezco a Wado, porque interpreta mi voluntad de encontrar acuerdos como el mejor, tengo un gabinete que lo interpreta, Santiago lo entiende, pero Wado ha sido un intérprete maravilloso de ese acuerdo que quiero que logremos en Argentina”.

En tanto, celebró que tras nueve meses de pandemia “la industria automotriz creció respecto de noviembre del año pasado, llevamos tres meses consecutivos donde la recaudación crece por encima de la inflación. Tenemos la oportunidad de cambiar este país, depende de nosotros y no de otros, y ese modo no es volver a la normalidad, porque eso era horrible, no quiero más esa normalidad, quiero una normalidad más justa, donde todos crezcamos, no donde millones padezcan”.

“No es mi decisión, es de todos, tengamos presente la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien de una vez y para siempre”, concluyó. El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.