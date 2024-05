En sendos tie break ganaron Norte Austral y O’Higgins

Tras una jornada sabatina que se desarrolló en la Casa del Deporte, en Tolhuin, la actividad del Campeonato Apertura 2024 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) se concentró anteayer en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro, con encuentros para las categorías menores y también en Primera División (Mayores).

RIO GRANDE.- En lo relacionado a la rama femenina, ambos duelos se definieron en tie break, atrasando el ajustado cronograma inicial previsto para esta 13° fecha.

En primer término (el partido empezó a las 12:53, casi una hora después del horario estipulado), Norte Austral venció a Sportivo Blanco, con parciales de 25-17, 27-29 y 15-13, al cabo de 1 hora y 16 minutos.

Mientras que en el siguiente turno (cuyo inicio estaba pautado para las 14:00, y efectivamente comenzó a las 14:28), la victoria le correspondió a O’Higgins sobre Centenario, con parciales de 25-14, 21-25 y 15-6, luego de 1 hora y 7 minutos.

Las norteñas

En aquel duelo inicial, la máxima anotadora fue Maza, del elenco vencedor, con 15 puntos, y +12 en el balance entre positivos y negativos.

Sportivo Blanco concretó más veces en forma directa (ataque, saque y bloqueo), aunque también cedió más tantos por esas vías, o por errores en la recepción. Su ataque lo encabezaron Vega (13 y + 6); Saucedo (10 y +6); y Bordignón (10 y +3). CENTRAL. Ayelén Menéndez (Centenario) ataca frente al boqueo de Beatriz Aguilar (O’Higgins).

Norte Austral pegó primero, y mantuvo una diferencia de tres puntos hasta el 6-3. Las de la avenida Belgrano -que perderían por lesión a la central González- se recuperaron con dos aces de Vega y un par de remates de Saucedo (8-6).

Su oponente revirtió la situación rápidamente, estabilizando la brecha en 4/5 puntos, con apenas 10 acciones positivas, contras 15 del adversario.

Cambio de mando

Sportivo extendería el juego en un segundo capítulo que lo vio dominante en su inicio; dubitativo en el sector medio (se lo empataron en 14, y quedó 16-17 después de un ace de Maza, autora de la mitad de los 14 puntos de su elenco en ese chico) y en la definición.

Se adelantó 23-18, le dieron alcance en 24, su adversario desaprovechó un match ball (27-26), y las entrenadas por René Sager no desperdiciaron su tercera oportunidad, por intermedio de la central Blanco (aportó 7 puntos, uno más que Vega, y dos por encima de Saucedo). TIE BREAK. Norte Austral y Sportivo Blanco definen el duelo en mayores femenino, por el Apertura.

En el tercer set, la superioridad de Norte Austral fue asombrosa: con el saque de Sosa (un ace) se colocó 9-0, cerrando ese rally con un bloqueo de Maza a Blanco. La ventaja se estiró a 12-2 (con un remate de Frías y un ace de Salvatierra), y el cierre se preanunció con el 13-6.

Sin embargo, Escobar (4) secundó a Saucedo (3) y las de camiseta negra se acercaron a uno (13-14), definiendo el pleito Salvatierra, desde la zaga.

A repetición

O’Higgins abrió la cuenta con un remate de la receptora punta Flavia Juárez, quien sería la máxima anotadora de su elenco, con 7 puntos (y ningún error). Red de por medio, la opuesto Victoria Cheuquel alcanzaría idéntico desempeño, un punto menos que los conseguidos por Macarena Pissane (aunque con saldo 0 para la central).

El celeste se colocaría 3-0 con un par de tantos de la armadora Beatriz Aguilar, y tras el descuento, se benefició con cuatro yerros del contrario (8-3).

Sobrevino el mejor momento de Centenario, que igualó en 12 con un ace de Ayelén Menéndez. Luego se sucedieron las fallas en las dirigidas por Guillermo Molini, y el amplio 25-14 de ese primer segmento.

Uno más

Las del bulevar extendieron su supremacía tras el descanso, con un punto de saque de la armadora Torres (12-3). Del otro lado fueron Cheuquel (5) y Pissane (4) las que sostuvieron la remontada, pasando al frente por 20-19, con un servicio de Yamila Verón. Y por la misma vía Calisto le dio pase al tercer set.

Allí fue determinante Juárez, que con un toque por el opuesto y tres aces le permitió a las suyas cambiar de terreno en 8-2. Descontó por partida doble Corina Da Silva, pero después no pudieron enderezar el destino del pleito.

NORTE AUSTRAL 2 – 1 SPORTIVO BLANCO

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

1.García 2 0 1 3 -1 18.P.Elstner 0 0 0 0 -2

7.Salvatierra 4 1 0 5 +2 11.Vega 10 3 0 13 +6

14.Borda 2 0 0 2 -1 6.González 2 0 1 3 +2

3.Maza 13 1 1 15 +12 12.Bordignón 8 2 0 10 +3

10.Frías 6 1 0 7 +5 16.Escobar 5 0 0 5 -1

4.Sosa 2 2 0 4 -1 23.Saucedo 10 0 0 10 +6

7.Vaca 1 0 0 1 0

4.Sara Gabriel 1 0 0 1 -1

E: García 29 5 2 36 +15 E: René Sager 37 5 1 43 +10

También jugaron: 8.Sandoval (-1), 9.Maizares (NA). Líbero: 2.Host (-3) (SB). Parciales: 1° set: NA 25-17 (5-3/10-9/15-11/20-15), en 21’. 2° set: SB 29-27 (5-3/10-5/15-14/20-18/24-22), en 31’. 3° set: NA 15-13 (4-0/8-0/12-2), en 18’. Puntos: x errores del rival: NA 31, SB 16; totales: NA 67, SB 59. Duración: 1h16m. Arbitros: Ignacio Pérez (1°)/Beatriz Romero (2°). Gimnasio: Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro (05/05).

O’HIGGINS 2 – 1 CENTENARIO

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

6.Andrea Torres 0 2 0 2 0 1.Romano 0 0 0 0 -1

3.Beatriz Aguilar 2 1 0 3 +2 6.Cornejo 1 0 0 1 0

8.Flavia Juárez 4 3 0 7 +7 8.Ayelén Menéndez 2 1 0 3 -1

11.Marcela Rojas 2 0 0 2 +2 4.Macarena Pissane 8 0 0 8 0

10.Carola Vestidelli 3 1 0 4 +1 2.Corina Da Silva 2 0 0 2 -4

4.Cecilia Cortez 3 0 0 3 +2 3.Daniela Da Silva 1 0 0 1 -2

7.Erica Arriagada 1 0 0 1 -3 5.Calisto 2 1 0 3 +1

5.Daniela Andrada 3 0 0 3 +3 7.Bracamonte 2 1 0 3 0

9.Noris Ramírez 1 0 0 1 0 10.Victoria Cheuquel 7 0 0 7 +7

12.Agata Iñigo 1 0 0 1 -1 11.Yamila Verón 0 1 0 1 -1

E: Braian Ponce 20 7 0 27 +13 E: Guillermo Molini 25 4 0 29 -4

También jugó: 9.Alvarez (-3) (C). Parciales: 1° set: O 25-14 (5-2/10-5/15-12/20-13), en 19’. 2° set: C 25-21 (2-5/2-10/8-15/20-19), en 25’. 3° set: O 15-6 (4-0/8-2/12-4), en 16’. Puntos: x errores del rival: O 34, C 16; totales: O 61, C 45. Duración: 1h07m. Arbitros: Edgardo Zayas (1°)/Ignacio Pérez (2°). Gimnasio: Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro (05/05).