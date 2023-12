Elon Musk está lanzando una nueva universidad en Texas

¿Profesor Musk? El multimillonario planea crear una nueva universidad STEM. No está claro si se permitirá el virus de la mente despierta en el campus.

Legiones de seguidores de Elon Musk quienes han soñado durante mucho tiempo con seguir los pasos del multimillonario desquiciado pronto tendrán la oportunidad de aprender directamente del maestro. O, mejor dicho, , tendrán la oportunidad de asistir a una universidad creada por Musk y aprender ciencias, o algo así. Tal vez.

Declaraciones de impuestos visto por primera vez por Bloomberg muestren que el millonario tiene la intención de crear una escuela primaria y secundaria en Austin, Texas, que se centrará principalmente en STEM. Una solicitud de estatus de exención de impuestos presentada ante el IRS el año pasado y aprobada en marzo muestra que Musk está usando $100 millones de sus propio dinero para poner la escuela en funcionamiento. La escuela planea buscar la acreditación de la Asociación de Colegios y Escuelas del Sur en las universidades y eventualmente se “expandirá” y se convertirá en una universidad “dedicada a la educación al más alto nivel”.

En resumen: Musk parece estar tomando el ejemplo de los cuadros de otras figuras intelectualmente descontentas que quieren rehacer la educación superior.

el Multitud de la “web oscura intelectual (de los cuales, Almizcle está relacionada tangencialmente ) ha ha sido crítica por largo tiempo las maneras demasiado «despiertas» de las universidades tradicionales y, como tal, lo ha intentado —una y nuevamente—establecer nuevos sistemas educativos que estén más en sintonía con sus preferencias ideológicas. En su mayor parte, esos intentos no han tenido mucho éxito.

La motivación de Musk para establecer su propia universidad no ha quedado clara en este momento, por lo que no se sabe por qué cree que esto es una buena idea. Conociendo a Musk, me imagino que tiene algunos grandes “la humanidad ayudando” razonamiento en mente.

En verdad, todas las personas decididas a rehacer la educación estadounidense deberían realmente unirse y formar una mega universidad gigante, súper extraña. Bari Weiss puede manejar las humanidades. Musk se tratará de STEM. Jordan Peterson puede manejar…sea lo que sea lo que esta haciendo estos dias.Estoy seguro de que a los niños les encantará.