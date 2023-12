El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, explica por qué ha estado ocultando todos esos datos de transmisión

El jefe de streaming ofreció más detalles sobre el nuevo informe bianual de participación “Lo que observamos” de la compañía.

Hablando en el podcast de la ciudad, El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos -quien, señaló el presentador Matt Belloni, se ha mostrado reacio a divulgar ratings y números de audiencia en el pasado- explicó el momento de la reunión de ayer Informe de participación “Lo que observamos”, incluyendo por qué Netflix ha tardado tanto en ofrecer este nivel de transparencia de datos.

“Al comienzo [de Netflix], no queríamos diseñar las migas de pan para futuros competidores . resuene con el talento de manera realmente positiva, que no íbamos a tener los ratings de la noche a la mañana o la taquilla del fin de semana”, dijo. Había muchas cosas positivas a su alrededor… era bastante exótico. No se podían comparar las calificaciones de la noche a la mañana o en vivo más siete. ‘a un programa siempre disponible donde todos los episodios aparecieron a la vez. Así que me preocupaba que la gente no entendiera los matices de la diferencia entre los dos, así que, en lugar de generar comparación, simplemente no la des».

Con el tiempo, admitió Sarandos, esa falta de datos comenzó a “crear una atmósfera de desconfianza. Pensaban que estábamos ocultando algo… Honestamente, no es tan misterioso. Por muy poco sexy que sea esta respuesta, este negocio es algo simple. Haces cosas geniales y si la gente lo ve y tú ganas”.

Cuando se trata de que Netflix tome decisiones sobre su contenido, Sarandos dijo que el “compromiso” es el factor clave y lo calificó como “un reflejo de alegría”. . Es un reflejo de que la gente está encantada con lo que está viendo. Así que algo largo no añade mucho valor a menos que la gente , en realidad, mire todo esto… el hilo común que tiene cuando busca cómo se mide el éxito. en el streaming es “¿la gente está mirando?”… Para nosotros, si la gente no ve Netflix, lo deja. Así que el compromiso es realmente importante… Descubrimos que es el reflejo más correlacionado y más preciso de cómo nos está yendo en esa parte del negocio”.

Aunque el presentador del podcast Belloni aludió a las huelgas de WGA y SAG-AFTRA y a los contratos sindicales posteriores, ambos con un lenguaje que exige más transparencia de datos por parte de streamers—Sarandos no señaló esa como la única razón por la que se lanzó “What We Watched», prefiriendo una explicación más amplia.

“Creo que nos beneficiaremos más si la gente entiende más claramente el negocio”, dijo, incluidos los medios de comunicación, así como los “agentes y talentos”. y los gremios”. También es, dijo el codirector ejecutivo, una forma de ayudar a establecer confianza entre Netflix y los socios creativos que podrían tener sospechas sobre por qué los datos no habían sido publicados en el pasado. El informe contiene “los datos exactos que usamos para ejecutar las cosas, son los datos exactos que les damos a los creadores individuales cuando entran en ello. Les damos muchas más capas de detalles porque Somos socios para hacer que este programa funcione y tratamos de ayudarlos a lograrlo”. También llamó a la publicación de datos “más un paso hacia la corriente principal de lo que hacemos».

Es importante tener en cuenta que “Lo que vimos” es una serie selectiva de datos que rastrea las “horas vistas” (al menos 50 000, pero redondeadas). hasta 100.000 horas), la fecha de estreno de la película o serie y si estuvo disponible a nivel mundial, para 18.000 estrenos de Netflix durante el últimos seis meses. No desglosa, por ejemplo, las cifras país por país, y los comentarios de Sarandos al respecto sugieren que esos detalles ganaron Será comunicativo. “Vuelve a la antigua respuesta, que es, esto es una tonelada de datos y, por cierto, es Es un trabajo bastante pesado compilar esto solo para su distribución”, dijo. “Tenemos los 10 primeros que aparecen constantemente y que puedes Llene algunos de los espacios en blanco entre la publicación bianual de estos datos, y creo que todos los niveles a nivel de país y todas esas cosas siguen siendo inteligencia muy rica para la competencia en el futuro. No revelamos ni siquiera los suscriptores a nivel de país”. La conclusión: Netflix no quiere que sus competidores sepan demasiado.

El resto del podcast profundiza en si otros streamers seguirán el ejemplo de Netflix al publicar informes de participación y cómo estos informes podrían afectar la competencia. entre plataformas, así como el intercambio de licencias con compañías aparentemente rivales como Disney y Warner Bros., algunas reflexiones sobre la presencia internacional de Netflix y una Discusión sobre largometrajes producidos por Netflix (con un gran complemento para el lanzamiento actual). mayo diciembre), entre otros temas. Escuche el episodio completo de The Town con Matthew Belloni aquí.