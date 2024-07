El sábado comienza la acción en la máxima divisional

Anoche se realizó una importante reunión por parte la Liga Oficial de Fútbol, a través de su Departamento de Futsal AFA con todos los delegados de los clubes que conforman la máxima divisional, y además de tocar temas especiales relacionados con la modalidad del campeonato, se confirmó que será el próximo 27 del corriente mes, el día elegido para que comience a rodar la pelota.

RIO GRANDE.- La reunión realizada en uno de los espacios especiales que tiene Camioneros en la Fortaleza Verde, y todos los clubes a excepción de Escuela Argentina, estuvieron presentes para tomar notas de todas medidas que se han tomado para este último certamen del año, sobre todo para las dos nuevas instituciones que debutarán entre el sábado y el domingo, nos referimos a Rosario que saltó de la Promocional a esta categoría, y Luz y Fuerza, club que dejó la Federación Fueguina de Futsal para unirse a AFA.

A última hora de la tarde de hoy se dará a conocer la programación de la primera fecha de la Primera A y también de la Primera B, y se sabrá qué elencos jugarán el sábado y quiénes el día domingo, pero lo seguro es que a lo largo de todo el fin de semana se completará la primera fecha del certamen en la máxima divisional.

El sistema de juego será igual que el desarrollado en el Apertura, jugarán todos contra todos a una sola ronda, y al cierre de la novena fecha, los mejores ocho elencos en la tabla de posiciones clasificarán a la segunda instancia; los dos peores conjuntos (noveno y décimo) quedarán eliminados hasta el año venidero, es decir, sólo jugarán nueve cotejos en esta segunda parte del año.

Anoche se volvió a confirmar que ya no hay tiempo para realizar traspasos, que el libro de pases cerró el viernes 12 de julio y que pese a que hubo intenciones de algunos clubes en sumar más refuerzos en estos días, no hubo autorización por parte de los organizadores.

Copa Ciudad de Río Grande

El lunes se realizará el sorteo de la Copa Ciudad de Río Grande, la cual sufrirá una importante restructuración, dado que la fase final de la competencia, sólo la jugarán los diez elencos de Primera A, los cuatro mejores de la Primera B y los mejores dos de la Primera Promocional.

Todos lo elencos de la Promocional jugarán mano a mano hasta obtener a los dos mejores de la categoría; lo mismo sucederá con los conjuntos de la Primera B, aunque de aquí saldrán los mejores cuatro, y una vez que estén los dieciséis conjuntos, ingresarán todos a un sorteo para determinar los octavos de final, y de aquí en adelante se buscarán los mejores ocho, luego los mejores cuatro, para luego pasar a semifinales y sacar a los dos elencos que jugarán la final por el tercer certamen oficial de la Liga.

La Copa comenzaría a disputarse a partir de la segunda semana de agosto, y se jugará casi en simultáneo con el certamen Clausura, por lo que se esperan muchos juegos durante semana par que se pueda ir cumpliendo con los tiempos que demandan los dos eventos, incluso se espera que se programen varios juegos del Clausura en días de semana.

Hoy final

Esta noche, desde las 22:00, la Fortaleza Verde recibirá la tercera y última final de la categoría Promocional en Primera; frente a frente estarán Rosario y Deportivo Río Grande, serie que está igualada 1-1 y que hoy coronará a su campeón.

Independientemente del resultado, ya se sabe que Rosario la segunda parte del año jugará en la máxima divisional y que el Depor lo hará en la Primera B.

Argentina, con el pie derecho

La delegación argentina inició con el pie derecho la competencia en la Liga Evolución Zona Sur 2024, que se lleva a cabo en el Polideportivo Municipal de Los Ángeles, Chile.

Los juveniles se impusieron 2-0 ante Uruguay con tantos de Matías Soñer, a los tres minutos del primer tiempo, y Ulises Silguero a los 15′ 30” del complemento.

Argentina: Gonzalo Starna, Bautista Caso, Rodrigo Álvarez, Lucas Granda (C) y Santino Oilhaborda. Suplentes: Santiago Rodgers, Iván Monteros, Matías Soñer, Juan Ignacio Zamora y Ulises Silguero.

Uruguay: Kevin León, Valentín Barreto, Juan Ignacio Lista, Mateo Silva (C) y Rodrigo Maciel. Suplentes: Giovanni Gomella, Brian Medina, Lautaro Bossio, Agustín Marchal y Franco Marenco.

Por la tarde disputaron su encuentro los representativos mayores. Y tras un primer tiempo intenso, Argentina caía 1-0 frente al elenco charrúa debido al tanto de Lucas Paroldo. Pero en el complemento igualó las acciones Alejo Gayraud, tras insistir vehementemente con el recurso de arquero-jugador. Remate a la red faltando un minuto y cierre del cotejo con un 1-1 en el marcador.

Clausura – Masculino

Primera fecha: Luz y Fuerza vs. San Isidro; Rosario vs. Estrella Austral; Camioneros vs. Los Troncos; ADEFU vs. Escuela Argentina; Defensores del Sur vs. Metalúrgico.

Segunda fecha: Estrella Austral vs. Luz y Fuerza; San Isidro vs. Defensores del Sur; Metalúrgico vs. ADEFU; Escuela Argentina vs. Camioneros; Los Troncos vs. Rosario.

Tercera fecha: Los Troncos vs. Estrella Austral; Rosario vs. Escuela Argentina; Camioneros vs. Metalúrgico; ADEFU vs. San Isidro; Defensores del Sur vs. Luz y Fuerza.

Cuarta fecha: Estrella Austral vs. Defensores del Sur; Luz y Fuerza vs. ADEFU; San Isidro vs. Camioneros; Metalúrgico vs. Rosario; Escuela Argentina vs. Los Troncos.

Quinta fecha: Escuela Argentina vs. Estrella Austral; Los Troncos vs. Metalúrgico; Rosario vs. San Isidro; Camioneros vs. Luz y Fuerza; ADEFU vs. Defensores del Sur.

Sexta fecha: Estrella Austral vs. ADEFU; Defensores del Sur vs. Camioneros; Luz y Fuerza vs. Rosario; San Isidro vs. Los Troncos.

Séptima fecha: Metalúrgico vs. Estrella Austral; Escuela Argentina vs. San Isidro; Los Troncos vs. Luz y Fuerza; Rosario vs. Defensores del Sur; Camioneros vs. ADEFU.

Octava fecha: Estrella Austral vs. Camioneros; ADEFU vs. Rosario; Defensores del Sur vs. Los Troncos; Luz y Fuerza vs. Escuela Argentina; San Isidro vs. Metalúrgico.

Novena fecha: San Isidro vs. Estrella Austral; Metalúrgico vs. Luz y Fuerza; Escuela Argentina vs. Defensores del Sur; Los Troncos vs. ADEFU; Rosario vs. Camioneros.