El Nacional de Clubes comenzó con todo

La primera fecha fue completa, hubo de todo: Ganó Camioneros, empató ADEFU y perdió San Isidro, los tres elencos locales. Opción Joven, con sus refuerzos, es uno de los grandes candidatos.

RIO GRANDE (Fotos: Martín Andrade).- Fue una jornada irregular para los elencos de esta ciudad en el inicio de la II Edición del Torneo Nacional de Clubes del Interior de Futsal AFA, organizado por la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande y fiscalizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino; Camioneros fue el único que ganó, fue un apretado 1-0 ante Mercantil de Ushuaia; ADEFU igualó 3-3 ante el duro Alborada de Bariloche y San Isidro cayó 1-5 ante el reforzado elenco de Opción Joven de Río Gallegos.

La jornada había arrancado en forma simultánea con los juegos entre Echesortu de Rosario que venció sobre el cierre a Deportivo Branquito de Puerto Madryn por 4-3; a los rosarinos les costó el debut dado que se lo veía superior al rival, pero no pudo concretar todas las situaciones creadas en la primera etapa y luego se le complicó todo.

Y en el otro cotejo de apertura, Los Andes de Villa Ramallo derrotó por la mínima a Gimnasia y Tiro de Salta, fue 1-0 con gol de Nicanor Sawicz.

Luego, también en forma simultánea, en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora, Jockey Club de Rosario -quien es uno de los candidatos naturales del certamen- venció con cierto apremio 5-3 a Villa Mitre de Bahía Blanca; mientras que Huarpes de San Juan goleó en un clásico cuyano 6-0 a Olivares Futsal de San Luis, y será un rival a tener en cuenta.

La presentación fueguina

Los primeros en salir a la cancha fueron los naranjas de ADEFU, quienes tuvieron una prueba de fuego ante Alborada de Bariloche, uno de los principales elencos de la competencia, y el partido fue cerradísimo, tanto que la primera etapa fue tan apretada que recién a los 10 minutos llegó la apertura del marcador. Fue a la salida de un tiro libre muy bien preparado por los de la Villa Turística quienes no pudieron en primera instancia, pero del rebote que le quedó, el capitán Adolfo Navarro mandó la pelota a la red para el 1-0. Nazareno Landriel, el hombre de Kimberley, hoy en Opción Joven, fue la figura del debut.

Dos minutos más tarde el que apareció fue Nicolás Tumkiewicz, el hombre de la Selección Argentina puso el 1-1 dejando en claro quién era el distinto dentro de la cancha.

Ya en el segundo tiempo, y cuando se jugaban 14:29, el que volvió a marcar fue el hombre de San Lorenzo, de la nada sacó un latigazo y Tumkiewicz puso el 2-1 para los de Pablo Cobián, quienes no pudieron sostener la primera ventaja, a los 16:07 sufrieron la igualdad y a los 18:30 pasaron nuevamente a perder el juego.

Y cuando se creía lo peor, a los 19:12 apareció por la derecha Joel Coronel y con un remate cruzado logró vencer al arquero rival para sellar el 3-3 definitivo.

El Tachero, sin chances

San Isidro no tuvo una buena presentación ante un conjunto de Opción Joven que se reforzó con cinco jugadores que se desempeñan en Buenos Aires, y estos fueron los que marcaron la diferencia, dado que nunca antes los santacruceños habían podido vencer al Tachero. Echesortu de Rosario debutó ganando pero no convenció ante Deportivo Branquito.

Pero de la mano de un cierre armador como Nazareno Landriel, jugador de Kimberley de la Primera B de Buenos Aires, y bien acompañado por Franco Pedrazzini, Lucas Paredes y Alexis Lico de Hebraica, fueron mucho para el Tachero, sobre todo cuando aceleraron, la diferencia de velocidad fue la clave entre uno y otro.

Encima Rafi Romero, el técnico de la Crema, casi todo el partido jugó con tres refuerzos en cancha, y en menor medida, solo dos en cancha, pero nunca le dio oportunidad al rival a meterse en el partido, y por momentos el cuarteto integrado por Gaby Sánchez, Lucas Vera, Jorge Fresia y Rodri Ojeda le jugó de igual a igual y creó situaciones, pero una vez que se lesionó Ojeda y el Colo Toledo vio la tarjeta roja, le cambiaron todos los planes al cuerpo técnico.

Camioneros ganó sin brillar

El potencial de Camioneros no se vio en su debut frente al otro elenco fueguino, Mercantil; las tres figuras que llegaron de Buenos Aires no marcaron en el debut, la diferencia que sí marcaron los de Opción Joven, aunque el hecho de que hayan llegado el mismo día del partido puede haber sido el motivo, ni qué hablar el hecho de no conocer a sus compañeros. Nico Tumkiewicz fue el distinto de ADEFU y quien marcó diferencia en la igualdad ante Alborada.

Pero ante un rival súper ordenado como lo es el elenco ushuaiense, siempre fue el Verde quien manejó el cotejo, fue quien más situaciones de gol creó, pero en la primera etapa chocó con el arquero Javier Ortega que sacó tres mano a mano, pero luego no pudo hacer nada después de un rebote que capturó Román Andrade cuyo remate cruzado fue asegurado sobre la línea por el pívot Douglas Romero el cual mandó la pelota a la red.

Y esa fue la única diferencia en el marcador, aunque sin error a equivocarnos el Verde fue superior y manejó el ritmo del partido en todo momento, solo sufrió dos llegadas a fondo, una en la primera etapa sacada por Ale Godoy, y otra en la segunda parte detenida por Coki Chávez, los dos grandes arqueros que tiene Guillermo Vargas.

Síntesis – Primera fecha

Echesortu 4 – 3 Branquito

Echesortu de Rosario: Emiliano Chort (2), Gastón Repeto y Mateo Pedroso Romero.

Branquito de Puerto Madryn: Lucas Ortiz (2) y Tomás Ortiz.

Jockey Club 5 – 3 Villa Mitre

Jockey Club de Rosario: Francisco Pire (2), Alejo Garagiola, Franco Nannini y Marcos Campodonico.

Villa Mitre de Bahía Blanca: Bautista Córdoba, Erick Schlebuch y Genaro García.

Incidencias: Expulsado Nicolás Sullivan en Jockey Club de Rosario.

Los Andes 1 – 0 Gimnasia y Tiro

Los Andes de Villa Ramallo: Nicanor Sawicz.

Huarpes FC 6 – 0 Olivares Futsal

Huarpes FC de San Juan: Lautaro Heredia Ríos (2), Diego Rosa (2), Gonzalo Díaz y Lautaro Reyna.

ADEFU 3 – 3 Alborada

ADEFU de Río Grande: Nicolás Tumkiewicz (2) y Joel Coronel.

Alborada de Bariloche: Adolfo Navarro, Nahuel Gastón Bramuglia y Francisco Borean.

San Isidro 1 – 5 Opción Joven

San Isidro de Río Grande: Gonzalo González.

Opción Joven de Río Gallegos: Nazareno Landriel (2), Franco Pedrazzini, Alexis Lico Sodano y Franco Nahuel Villegas.

Incidencias: Expulsado Franco Toledo en San Isidro.

Camioneros 1 – 0 Mercantil

Camioneros: Douglas Romero.

Hoy – Tercera Fecha

Tercera fecha

Jueves 19 de diciembre – Gimnasio Fortaleza Verde

14:00 – Zona A Olivares Futsal vs. Mercantil de Ushuaia

16:00 – Interzonal Echesortu de Rosario vs. Jockey Club

18:00 – Zona C ADEFU vs. Deportivo Branquito

20:00 – Zona B San Isidro vs. Gimnasia y Tiro de Salta

22:00 – Zona A Camioneros vs. Huarpes de San Juan

Jueves 19 de diciembre – Gimnasio María Auxiliadora

14:00 – Zona A Los Andes vs. Gimnasia y Tiro de Salta

16:00 – Zona D Villa Mitre vs. Alborada de Bariloche

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Huarpes FC 3 1 1 0 0 6 0

2° Camioneros 3 1 1 0 0 1 0

3° Mercantil 0 1 0 0 1 0 1

4° Olivares Futsal 0 1 0 0 1 0 6

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Opción Joven 3 1 1 0 0 5 1

2° Los Andes 3 1 1 0 0 1 0

3° Gimnasia y Tiro 0 1 0 0 1 0 1

4° San Isidro 0 1 0 0 1 1 5

Posiciones – Zona C

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Echesortu 3 1 1 0 0 4 3

2° ADEFU 1 1 0 1 0 3 3

3° Branquito 0 1 0 0 1 3 4

Posiciones – Zona D

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Jockey Club 3 1 1 0 0 5 3

2° Alborada 1 1 0 1 0 3 3

3° Villa Mitre 0 1 0 0 1 3 5