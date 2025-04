«El mejor homenaje que le podemos hacer es dejar de enfrentarnos», dijo el Arzobispo de Buenos Aires

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dio una misa especial por la muerte del papa Francisco y expresó que «el mejor homenaje que le podemos hacer es dejar de enfrentarnos todo el tiempo».

BUENOS AIRES (NA).- En la Catedral Metropolitana, García Cuerva sostuvo que se «nos murió el Papa de todos, el Papa de los pobres aquel que muchos excluyeron».

«El mejor homenaje que le podemos hacer es unirnos, dialogar, dejar de enfrentarnos todo el tiempo», reflexionó.

Como primer gesto oficial de la Iglesia local tras el fallecimiento del sumo Pontífice, el arzobispo manifestó: «Que se vaya tranquilo al cielo con la tranquilidad de que sus hijos van a vivir esa unidad nacional».

En la misa especial, el presidente Javier Milei no estuvo presente en la Catedral, aunque sí dio un mensaje en sus redes sociales: «Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí».

La ceremonia iniciará a las 8.30 y contará con la participación del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien publicó un emotivo mensaje tras el fallecimiento del Santo Padre.

A través de su cuenta de X, el dirigente del PRO expresó: «Profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco. Un porteño que trascendió fronteras y llevó su mensaje de paz, justicia y humildad al mundo entero».

En la misma línea, amplió: «Su legado nos seguirá iluminando a muchos. Es un momento de infinita tristeza para la comunidad católica en particular, pero para toda la humanidad en general».

Jorge Mario Bergoglio se desempeño como Arzobispo de Buenos Aires durante 15 años, desde 1998 hasta el 2013, cuando inició su mandato como Santo Padre.

Al término de la misa, prevista para las 10.30, habrá una conferencia de prensa que brindará García Cuerva en la misma Sede del Arzobispado de Buenos Aires, ubicada en Rivadavia al 415.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La Iglesia Católica despedió hoy al papa Francisco con una misa en su honor oficiada por el arzobispo Jorge García Cuerva en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires. FOTO: DANIEL VIDES/NA