El libro de Mauricio Macri, “Primer tiempo”, llegará a las librerías el miércoles

El ex presidente busca volver al protagonismo a unos meses de una nueva contienda electoral.

BUENOS AIRES (NA).- El libro recientemente publicado del ex presidente Mauricio Macri, “Primer Tiempo”, estará disponible en las librerías de todo el país a partir del miércoles y el ex mandatario agradeció a “la inmensa mayoría de los libreros argentinos”.

El ex mandatario destacó que “a pesar de episodios aislados de intolerancia y fanatismo”, está contento y agradecido “de comprobar el compromiso con la libertad de expresión y el debate de la inmensa mayoría de los libreros argentinos”.

El libro “Primer Tiempo” es el relato del ex mandatario sobre lo que fueron sus cuatro años como presidente de la Nación.

El título sugiere una de las principales premisas que el ex presidente se cansa de repetir en privado: su carrera política no está terminada y el libro podría ser el relanzamiento de la misma.

Con la publicación del libro, Macri planea medirse contra Cristina Kirchner en cuestiones relacionadas al marketing: con ·Sinceramente·, el libro que la ex presidenta publicó y utilizó para hacer campaña en las últimas elecciones, la actual vicepresidenta vendió más de 300 mil ejemplares.



Aunque es difícil de superar ese éxito en ventas, Macri de todos modos planea no quedarse atrás y mostrar que es él quien en la oposición sigue dominando la escena.



El ex mandatario asegura que con la publicación del libro se verá que cualquier candidato opositor necesitará su venia para imponerse sobre el resto, un mensaje que muchos le repiten a Horacio Rodríguez Larreta y a Martín Lousteau.