El IPVyH fue escenario de diversas protestas

Dos empleados del IPVyH se encadenaron en el interior del establecimiento provincial. Una mujer indicó que no le pagan su sueldo, mientras que un hombre reclama por un despido sin justificación. Por otra parte, vecinos reclamaron por una solución con familia conflictiva de calle Wonska.

RIO GRANDE.- Ayer, en horas de la mañana, en las instalaciones del IPVyH, (Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat) de calle Pellegrini 511, dos personas, empleadas de la institución llevaron adelante distintos reclamos, pero ambos se encadenaron en la escalera. Por una parte, la mujer indicó que le liquidaron mal el sueldo y le descontaron gran parte de su salario. Según dijo, le descontaron meses en el que el instituto estuvo cerrado por la pandemia. Por otra parte, un hombre también se encadenó porqu luego de un tiempo de promesas, finalmente lo dejaron sin trabajo.

En diálogo con la prensa, la mujer manifestó ser empleada del Instituto Provincial de la Vivienda. “Somos dos compañeros de acá. A él lo echaron cuando cambió el gobierno y en mi caso no me están depositando el sueldo que me corresponde cobrar”.

Según indicó la mujer, desde la administración aducen faltas injustificadas, pero asegura que eso no es cierto porque las oficinas estuvieron cerradas en la pandemia “A mí me dicen que tengo falta injustificada cuando hace más de un año estamos en pandemia y los políticos de turno solo aparecen cuando están en campaña, por eso tomamos la decisión de encadenarnos para ver si se puede resolver el problema”. Aseguró en tanto que la decisión de descontarle responde a violencia laboral. Yo siento que esto es violencia económica porque cobro un sueldo para mantener a mi familia, tengo deudas como todo el mundo y a mí no me esperan”.

Por otra parte, el hombre que acompañó esta protesta dijo que al regreso de sus vacaciones se encontró que ya no tenía el puesto laboral. “Apenas regresé de mis vacaciones me notificaron que quedaba fuera del trabajo sin ningún tipo de justificación”.

Otra protesta

Por otra parte y en el mismo momento, una vez más los vecinos de los edificios de calle Wonska al 30 de la Margen Sur, se acercaron al IPV para pedir una solución ante su problema de convivencia que mantienen desde hace mucho tiempo con una familia problemática.

Según señalaron, durante el fin de semana hubo nuevos inconvenientes con una familia que ya ha sido denunciada en diversas oportunidades. “Esta familia ha tenido problemas con todos los vecinos y hasta han agredido a un agente de la policía”, indicaron.

Ante este panorama que no tiene solución, los vecinos se presentaron en las oficinas del IPV para que las autoridades busquen una solución definitiva con la familia conflictiva.

En el lugar, una de las vecinas presente señaló que recibieron un mensaje de un número del Instituto mediante el cual, se los convocaba al lugar para llegar a un acuerdo de mediación “pero, cuando llegamos nos dijeron que era una falsa reunión, que a nosotros nunca nos habían llamado. Desde acá nos dicen que jamás llamaron”. Este mal entendido generó que los vecinos se queden en el lugar protestando por la situación.

“Nosotros tuvimos varios incidentes durante los últimos días. Hubo vecinos que fueron agredidos y esto ya no da para más porque los menores no pueden transitar tranquilos, tenemos que dormir con policías en la puerta. Nos piden que hagamos una mediación, pero esto ya no se puede hacer. Lo que estamos pidiendo es una solución por parte de Leticia (presidenta del IPV) que nunca habló con los vecinos” se quejaron los residentes de calle Wonska al 30 de la Margen Sur.