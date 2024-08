El INIDEP demostró que el Tai An hace pesca dirigida a merluza negra

A pedido de la autoridad pesquera el INIDEP presentó un informe basado en las operaciones del buque, y recomendó no modificar el límite de 5 toneladas de captura incidental que Prodesur había pedido revisar.

USHUAIA.- Durante la última reunión realizada ayer en Buenos Aires el Consejo Federal Pesquero resolvió, por unanimidad, mantener el límite de pesca incidental de merluza negra que el propietario de la firma Prodesur y del buque Tai An, Liu Zhijiang, había solicitado revisar.

La decisión se basó en un lapidario informe del INIDEP que analizó las operaciones del Tai An durante los últimos tres años, que demostraron que si el buque no realiza pesca dirigida (ilegal) no excede ese límite.

Prodesur había solicitado que se revise el límite establecido del 1,5% o 5 toneladas de pesca incidental de merluza negra. La contestación del INIDEP fue contundente: no corresponde. Basándose en informes del año 2023 generados a partir de la pesca excesiva de este buque que motivaron la reducción del límite y de estudios realizados en 2024 luego de que pescara de forma ilegal 175 toneladas de merluza negra, se confirmó que el Tai An hace pesca dirigida a merluza negra y por esa razón se le negó el pedido.

Según publicó Revista Puerto, la nota que ingresó esta semana al Consejo, firmada por el director de investigación y especialista en especies australes, Otto Wöhler, indica que el establecimiento del límite de captura incidental de merluza negra de 5 toneladas surgió en el año 2023 ante la necesidad de establecer una medida complementaria, por el registro de mareas con capturas superiores al límite establecido, que resultaban excesivas pero inferiores al 1,5% permitido.

La intencionalidad

El límite de 5 toneladas se fundamentó en 2023 a través de un informe técnico que analizó la operatoria del buque con datos oficiales y de observadores, teniendo en cuenta la intencionalidad de la pesca.

El análisis realizado por los investigadores reveló que cuando en 2020 el buque perdió su cuota de merluza negra y pasó a tener como especie objetivo la merluza de cola o polaca, las capturas incidentales de merluza negra no sobrepasaban las 3 toneladas, evidenciando que cuando no existía intencionalidad las capturas eran mínimas.

Situación que cambió en los últimos años, cuando el barco comenzó a registrar capturas elevadas de merluza negra, llegando a un extremo inadmisible en marzo de este año cuando capturó 175 toneladas dentro del Área de Protección de Juveniles de esta especie. Esto motivó la realización de otro informe del INIDEP en el que se deja en claro la intencionalidad manifiesta de la captura.

En ese informe, que forma parte también de la nota remitida a los consejeros, se analizó nuevamente la operatoria del buque en este acontecimiento puntual y se confirmó que existió “una clara intencionalidad de capturar merluza negra”. La evidencia no solo estaba dada por las zonas de pesca, sino que pudo inferirse que las artes de pesca utilizadas también jugaron un rol protagónico.

Es por ello que, ante la recurrente consulta del CFP, desde el INIDEP incorporaron nueva información al respecto, analizando la de los últimos tres años, lance por lance, realizados por el buque Tai An.

Del estudio surgió que entre 2021 y 2022, mientras el Tai An realizó operaciones de pesca dirigidas a polaca dentro del Área de Protección de Juveniles, utilizando red de media agua, la captura de merluza negra fue siempre inferior a 5 toneladas por marea.

Pero durante los años 2023 y 2024 las capturas de merluza negra dentro de esta misma zona se realizaron con red de arrastre de fondo a profundidades menores a los 800 metros, estando esto prohibido por normativa. El resultado fue volúmenes mucho más elevados de merluza negra presentes en las capturas.

Por otra parte, desde el instituto han señalado que, al realizar capturas en zonas con profundidades entre 400 y 600 metros, es de esperar que además estuvieran compuestas por un elevado porcentaje de juveniles, cuando el porcentaje máximo para toda la flota, incluso para los tenedores de cuota, no debe superar el 20%. El informe presentado por el INIDEP confirmó en aquel momento que superaba el 55% de juveniles.

Además de demostrar que existe intencionalidad de capturar la especie protegida, el INIDEP sostiene que, a diferencia de lo que dice Liu Zhijiang, los estudios indican que se pueden conseguir buenos rendimientos de polaca fuera del área de protección para merluza negra.

Más aún, han señalado que en caso de que quisiera pescar dentro de la zona de protección, podría hacerlo utilizando red de arrastre de media agua, lo que reduciría significativamente la captura no deseada de merluza negra.