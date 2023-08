“El domingo se discute a qué Argentina vamos”

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó ayer en un acto con la CGT que en las PASO del domingo se empezará a discutir “a qué Argentina vamos”, al contrastar las políticas del Gobierno y las propuestas de la oposición; se comprometió a “ser el presidente del trabajo y los trabajadores” y clamó que “cueste lo que cueste tenemos que ganar”.

BUENOS AIRES (TELAM).- “Voy a ser el presidente del trabajo y de los trabajadores”, dijo Massa durante su discurso en un acto organizado por la CGT en el estadio DirecTV Arena de la localidad bonaerense de Tortuguitas, donde también reivindicó “la movilidad social ascendente” que postula el peronismo.Ante un estadio colmado por más de 15 mil trabajadores de diversas organizaciones gremiales, el precandidato de UxP advirtió: “Están ellos, planteando la eliminación de la indemnización por despidos, las vacaciones pagas y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, y hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de dignidad más importante que tiene nuestra sociedad. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores y mejorar sus ingresos”.En el escenario estuvieron además su compañero de fórmula, Agustín Rossi; el ministro del Interior y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo “Wado” de Pedro, jefe de campaña de UxP, y la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, entre otros funcionarios.También estuvieron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estacioneros), además del referente de SMATA y precandidato a diputado Mario “Paco” Manrique, y los gremialistas José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA), Abel Furlán (UOM) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros.Ante los gremialistas, Massa se comprometió a “bajar aún más el Impuesto a las Ganancias, mejorar aún más las asignaciones familiares, mejorar con suma fija los salarios más bajos y defender las paritarias libres” para “garantizar que en Argentina el salario recupere lo que perdió” con el gobierno de Mauricio Macri y la pandemia.Destacó que el peronismo está “convencido” de que “el hijo de un laburante y un desocupado puede llegar a la universidad y ser presidente, y tiene derecho para hacerlo”.“Puedo tener errores, podemos discutir en muchos temas, pero hay un tema en el que no tienen que tener dudas: voy a ser el presidente del trabajo y los trabajadores”, enfatizó.En una fuerte de defensa de la identidad nacional, Massa expresó que “si nos morimos y volvemos a nacer, volvemos a elegir a Argentina como lugar donde nacer”.”Una y mil veces elegiría esta patria, porque soy hijo de inmigrantes y entiendo lo que es la movilidad social ascendente” dijo, y cuestionó de esa manera a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) por sus consideraciones peyorativas sobre el país.”Escucho que dicen que somos un país de mierda y sin destino, cuestionando al modelo sindical argentino, y nosotros sabemos que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo”, subrayó Massa.Al convocar al voto, Massa dijo que se necesita “un último esfuerzo, ir a buscar barrio por barrio y pedirle a cada uno de sus vecinos que venga y nos acompañe”.En esa misma línea se había expresado Rossi, que precedió a Massa como orador: “Soy argentino, soy peronista y quiero vivir mejor. Esta consigna me hizo acordar que los candidatos de la oposición que más que opositores al peronismo son opositores a la Argentina, y parece ser que los dirigentes opositores hubiesen querido nacer en otro país”.Los triunviros de la CGT habían hecho declaraciones a los medios presentes, entre ellos Télam, y señalaron que Massa “expresa a los trabajadores y quiere un rumbo para el país con desarrollo, educación, trabajo y reivindica una Argentina con derechos laborales tan cuestionados por la oposición”, afirmó Daer.Y agregó: “La fórmula nos proyecta y nos convoca a construir una sociedad que achique las diferencias con derechos laborales y desarrollo”.Moyano indicó que “el apoyo es total a la fórmula Massa-Rossi. Creo que es la única fórmula que puede darle respuesta a los trabajadores”, remarcó.