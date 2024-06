Francos le pidió a los bloques que repongan Ganancias

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó ayer un cónclave de suma importancia en la Cámara de Diputados para analizar junto a los referentes de los distintos bloques legislativos, a excepción de Unión por la Patria y la izquierda, los pasos a seguir con la Ley Bases y la iniciativa de medidas fiscales, que fueron aprobadas con cambios en el Senado y serán llevadas al recinto el jueves 27 de junio.

BUENOS AIRES (NA).- Según pudo constatar Noticias Argentinas de distintas fuentes gubernamentales y de los bloques parlamentarios más numerosos, la idea del Gobierno es que Diputados insista con reponer la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y con la rebaja de Bienes Personales, dos artículos que fueron bajados de un hondazo por el Senado.

Esto incluye, por ejemplo, reponer el listado original de empresas declaradas privatizables, en el cual figuraban Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina.

“Lo que nos pidieron es avanzar con la ley fiscal para recuperar Ganancias y Bienes Personales. Y sobre la Ley Bases que insistamos en todo lo que podamos, o en lo que consideremos que es justo reponer del texto de la media sanción nuestra”, reveló a la prensa acreditada un diputado nacional.

La postura de Francos provocó sorpresa, dado que muchos interpretaban que había operado un compromiso del Gobierno con los senadores, cuando por ejemplo se sacaron empresas de la nómina de privatizables.

“No hubo compromiso con los senadores. Se sacó lo de Aerolíneas y Correo porque no teníamos los votos. Pero nosotros no nos vamos a inmolar por algo que no queremos hacer que es mantener esas empresas en manos del Estado”, justificaron fuentes de Jefatura de Gabinete a las que Noticias Argentinas tuvo acceso.

La negociación en Diputados

Como prenda de cambio para negociar con el Gobierno, la UCR planea exigir que el presidente Javier Milei no vete -tal como prometió- la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó la oposición la semana pasada.

En esta primera reunión con Francos, la oposición dialoguista apuntaba a escuchar qué pretende el Gobierno de ella respecto a los distintos artículos de las dos leyes que están duda.

El resultado de este primer diálogo fue satisfactorio, ya que ahora quedan más claros los términos de la negociación por venir: la prioridad para el Gobierno es resucitar Ganancias y la rebaja de Bienes Personales.

Dados a elegir, el radicalismo hará todo lo posible para rescatar la vuelta de Ganancias, porque es un compromiso que asumieron con los gobernadores.

“No tenemos problemas en volver a votar algo que ya votamos”, explicó un diputado radical al que NA tuvo acceso.

En cuanto a la eliminación de la moratoria previsional, el bloque radical reconoce que es un “tema complejo” e “incómodo” por el costo social que trae aparejado. Pero sin dudas ellos consideran que la moratoria para personas que no habían alcanzado los 30 años de aportes generó “un agujero fiscal” enorme y que la creación de una Prestación de Retiro Proporcional que estaba en la media sanción aprobada en Diputados era una fórmula que encontraba una solución virtuosa.