El clásico riograndense quedó trunco

Bienvenida ideal para el inicio del Torneo Apertura de Rugby en la ciudad, una tarde maravillosa de calor y sin viento para que tanto Río Grande RHC y Universitario estrenaran las intermedias en la Zona Desarrollo, y las primeras en la Zona Campeonato, dándolo más alternativas al clásico local.

RIO GRANDE.- Con la presencia del árbitro ushuaiense Ignacio Castro para impartir justicia en la cancha sintética de la Unidad Penitenciaria de Río Grande, el Verde se anotició que su par Universitario no se iba a presentar a jugar por no tener fichado a su staff técnico, y bajo las nuevas normativas de la Unión Argentina de Rugby (UAR) estos deben realizar un curso on line para quedar habilitados, caso contrario las planillas no se pueden subir al sistema.

Mucho público de las dos instituciones se fueron acercando al predio y allí conocida la noticia se retiraban con las manos vacías; incluso Río Grande que hacía las veces de local invitó a su par para que se acerque a disputar un partido amistoso ya que tenían todo organizado para el mismo; médico en cancha y el tercer tiempo para compartir, sin embargo Uni desistió.

Ahora será tiempo que el tribunal de disciplina se expida sobre lo sucedido, es poco probable que el juego se reprograme, todo hace indicar que los primeros puntos del campeonato queden en favor del Verde, que no es lo ideal pero fue el club que sí presentó la planilla como corresponde. Una lástima.