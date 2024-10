El 24 de octubre, “Día Mundial contra la Polio”, la Torre de Agua se viste de rojo 

La poliomielitis es una enfermedad contra la que se lucha constantemente para erradicar de forma definitiva del mundo. En ese marco y con la consigna “Pongamos fin a la polio”, el Rotary Club Isla Grande realizará mañana el tradicional encendido de la Torre de Agua. La cita es a las 20:30 frente a la plaza Almirante Brown.

RIO GRANDE.- Mañana 24 de octubre y como se viene realizando en nuestra ciudad desde hace 9 años por iniciativa de Rotary Club Isla Grande, se encenderá la emblemática Torre de Agua de Río Grande con el mensaje “Pongamos fin a la polio”, en el marco del Decreto 046/15 que declara de Interés Municipal dicha acción concientizadora.

El Día Mundial contra la Polio es un momento para que los socios de Rotary, los defensores de la salud pública y todos aquellos que desean un mundo libre de polio se unan para conmemorar el progreso alcanzado en la lucha para poner fin a la enfermedad y tomar acción para acabar con este flagelo de una vez por todas.

La polio en cualquier lugar presenta una amenaza en todas partes, y desde la provincia más austral y con el acompañamiento de la Municipalidad de Río Grande, los socios de Rotary Club Isla Grande y Rotary Club Río Grande invitan a participar del encendido, un acto simbólico que pone en valor la importancia de la vacunación, fundamental para poner fin al virus paralizante, que será la segunda enfermedad humana en ser erradicada y en resguardo a fin de que este panorama no se revierta. Jonas Salk en su laboratorio, en enero de 1950. Salk nunca quiso patentar su vacuna ni ganar dinero directamente por su descubrimiento. Prefirió que todo el mundo pudiera acceder a ella.

Los grandes hitos de la lucha contra la polio

1894

El primer brote documentado de polio en Estados Unidos se produjo en Vermont registrándose 18 víctimas mortales y 132 casos de parálisis permanente.

1905

El médico sueco Ivar Wickman sugiere que la polio es una enfermedad contagiosa que se transmite de persona a persona y que puede estar presente en personas que no muestran síntomas.

1908

Dos médicos vieneses, Karl Landsteiner y Erwin Popper, anuncian que la polio es una enfermedad causada por un virus.

1916

Un importante brote de polio en Nueva York causa más de 2.000 víctimas fatales. En todo Estados Unidos la polio causa más de 6.000 muertes y paraliza a muchos miles más.

1929

Philip Drinker y Louis Agassiz Shaw Jr. inventan el pulmón de acero, respirador artificial para pacientes con polio. La semana del 24 de octubre, Día Internacional de la “Polio”, todos los clubes rotarios del mundo convocan a iluminar edificios para atraer la mirada de la población y acercarla a la problemática.

1955

La vacuna diseñada por el Dr. Jonas Salk es declarada “segura y efectiva”.

1960

El gobierno estadounidense autoriza el empleo de la vacuna diseñada por el Dr. Albert Sabin.

1979

Los clubes rotarios emprenden un proyecto para adquirir y administrar vacunas contra la polio a más de seis millones de niños filipinos.

1985

Rotary International lanza PolioPlus, la primera y mayor iniciativa internacional del sector privado en el campo de la salud pública. PolioPlus se marca como objetivo recaudar US$ 120 millones.

1988

Rotary International y la Organización Mundial de la Salud lanzan la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. Se estima que en este momento se registran cada año 350.000 casos de polio en 125 países.

1994

La Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis anuncia que la polio ha sido erradicada de las Américas.

1995

En una sola semana, trabajadores sanitarios y voluntarios vacunan a 165 millones de niños en China y la India. Rotary lanza el programa Colaboradores de PolioPlus, haciendo posible que los rotarios de países libres de polio proporcionen apoyo a los de países afectados por la enfermedad.

2000

Un récord de 550 millones de niños, casi una décima parte de la población mundial, recibe la vacuna oral contra la polio. La región del Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud, la cual abarca desde Australia a China, es declarada libre de polio.

2003

La Fundación Rotaria recauda US$ 119 millones en una campaña de doce meses de duración. La contribución total de Rotary a la lucha contra la polio supera los US$ 500 millones. Quedan seis países polioendémicos: Afganistán, Egipto, India, Níger, Nigeria y Pakistán.

2004

Se celebran Jornadas Nacionales de Vacunación sincronizadas en 23 países africanos con la intención de vacunar a 80 millones de niños. Esta es la mayor iniciativa jamás emprendida contra la polio en el continente.

2006

El número de países polioendémicos se reduce a cuatro: Afganistán, India, Nigeria y Pakistán.

2009

La contribución de Rotary a la campaña para la erradicación de la polio se acerca a US$ 800 millones. En enero, la Fundación Bill y Melinda Gates se compromete a donar US$ 355 millones y reta a Rotary a recaudar US$ 200 millones más. Este anuncio resultará en un total de US$ 555 millones para la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio.

2011

Celebridades y figuras públicas se unen a la campaña de sensibilización social “Solo esto”. Entre los embajadores de esta iniciativa se incluyen el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, el violinista Itzhak Perlman, Bill Gates cofundador de la Fundación Bill y Melinda Gates, los cantantes Angelique Kidjo y Ziggy Marley y la ecologista Dra. Jane Goodall. Los fondos aportados por Rotary a la lucha contra la polio superan los US$ 1.000 millones.

2012

India supera un año sin un solo caso de polio y abandona la lista de países polioendémicos en la que ahora solo quedan tres países. Rotary supera su Desafío por US$ 200 millones cinco meses antes de lo planeado.

2014

Transcurren tres años sin que la India registre caso alguno de virus causado por el poliovirus salvaje. La región del Asia Sudoriental de la Organización Mundial de la Salud es certificada como libre de polio. Desde 1988, los casos de esta enfermedad registran un descenso del 99,9%.

2019

Nigeria lleva 3 años completos sin un nuevo caso provocado por el poliovirus salvaje.

2020

La Organización Mundial de la Salud certifica que la región africana está libre de polio salvaje.

¿Cómo te protege la vacuna?

La poliomielitis no tiene tratamiento, pero existen vacunas “seguras y eficaces” para su prevención. Gracias a la vacunación contra la poliomielitis no se registraron casos en Argentina desde 1984.

Argentina ha avanzado en el reemplazo de la vacuna OPV (Sabín) bivalente por la vacuna IPV (Salk) como paso necesario en el camino hacia la erradicación de la polio.

Estrategia de vacunación

1era dosis: 2 meses de vida

2da dosis: 4 meses de vida

3era dosis: 6 meses de vida

Refuerzo: a los 5 años (edad de ingreso a la escuela primaria)