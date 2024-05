Defensores del Sur y Camioneros mandan en el Campeonato

Cumplida la quinta fecha del Torneo Apertura de Futsal AFA “Facundo Perpetto”, en la máxima divisional, dos son los equipos que se encuentran por encima del resto; se trata de Defensores del Sur y Camioneros, los únicos dos invictos de la competición.

RIO GRANDE.- El Defe venció sin problemas a Escuela Argentina 6 a 0, mientras que el Verde debió esforzase al máximo para sortear a ADEFU a quien derrotó por un apretado 1 a 0. San Isidro los persigue a tan sólo una unidad y esta vez goleó a Los Troncos 10 a 2, no sin antes tener que sufrir la primera etapa. En el restante cotejo Estrella Austral derrotó 7 a 3 a Metalúrgico con un Jony Barrera intratable, autor de ocho tantos en los últimos dos juegos de su equipo, los únicos que jugó en la actual temporada.

Camioneros sabía ante San Isidro, que Defensores estaba a tres unidades y no se le podía escapar en la cima de las posiciones, y el Camión ganó; esta vez en el inicio de la fecha el elenco de Matías Chávez volvió a ganar y le volvió a meter presión al Verde, y otra vez el conjunto de Guillermo Vargas mostró carácter para dejar atrás a otro de su clásico rival, el Naranja de Matías García.

Y no le fue sencillo ganar dado que el juego fue sumamente parejo, donde ninguno de los dos supo cómo sacarse ventaja; Camioneros en lo óptico fue un poco más que el rival a lo largo de todo el juego, pero sus llegadas no fueron lo profundas que se requiere para ponerse arriba en el marcador, pero su tenencia fue superior a la de su rival, que corre como siempre, pero su juego aún no fluye como en otras temporadas, no están finos y a veces cansan de verlos correr y sin sentido más que marcar y marcar.

En la primera etapa el reaparecido arquero Sergio Vázquez no tuvo casi trabajo, pero menos lo tuvo Alejandro Godoy, quien recién sufrió un sobresalto a dos minutos del cierre de la etapa cuando ADEFU salió rápido de contra con una buena combinación colectiva que Facu Gandolfi no logró conectar de la mejor manera cuando era un gol cantado.

En el complemento fue más de lo mismo, el Verde con un poco más de posesión pero sin inquietar y el Naranja sin conectarse en lo colectivo y chocando con la férrea defensa del adversario y a medida que fueron pasando los minutos estaba más que claro que el cotejo si se definía, iba a ser por detalles, y fue justamente eso lo que le permitió a Camioneros llegar al gol, y fue cuando se fue por doble amarilla -las dos bien sacadas-, Facundo Gandolfi a los 11:58 y los de Vargas aprovecharon el hombre de más para llegar al fondo de la cancha y descargar con un desmarcado Jeremías Ponce quien cruzó su remate de zurda al palo más lejano del arquero, un golazo para el 1-0.

Obligado por el marcador, ADEFU arriesgó más y fue para adelante, mientras que Camioneros cuando recuperó la pelota jugó un claro 3-1 buscando siempre al pivot Paco Andrade para que aguante la pelota en terreno ajeno y hacer pasar el tiempo.

El Naranja tuvo una, a lo sumo, dos situaciones claras para igualar; mientras que el Verde no tuvo demasiadas chances de ampliar el marcador, por lo que el apretado del resultado fue un fiel reflejo de lo que se vio en la cancha.

Lo del Tachero fue otra cosa, le costó muchísimo la primera etapa ante los juveniles de Los Troncos, fue empate 1-1 y recién a dos minutos del final un tiro libre preparado con gol del Tucu Brito le dio la ventaja, la cual amplió Lucas Vera para el 3-1 con el cual se fueron al descanso.

En la segunda etapa mermó el estado físico de los chicos de Los Troncos y San Isidro lo pasó por encima con una buena actuación individual y colectiva del Boli Peña y de Gonzalo González para sellar un claro 10-2.

La síntesis – Quinta fecha

Camioneros 1 – 0 ADEFU

Camioneros: Jeremías Ponce.

Arbitros: Julio Mereles y Diego Marín.

Cancha: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsado Facundo Gandolfi en ADEFU por doble amarilla.

San Isidro 10 – 2 Los Troncos

San Isidro: Alejandro Peña (2), Braian Brito (2), Lucas Vera (2), Gonzalo González (2), Franco Ríos, Gabriel Sánchez.

Los Troncos: Agustín Navarrete y Juan Cruz Ojeda.

Arbitros: Christian Farieri y Diego Marín.

Cancha: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: No se registraron.

Estrella Austral 7 – 3 Metalúrgico

Estrella Austral: Jonatan Barrera (5), Daniel Lemos y Thiago Benítez.

Metalúrgico: Agustín Lewis, Jhonas Alvarez y David Patiño.

Arbitros: Christian Farieri y Julio Mereles.

Cancha: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: No se registraron.

Defensores del Sur 6 – 0 Escuela Argentina

Defensores del Sur: Gustavo Chávez (2), Tomás Novillo, Joel Ducommun, Emir Forquera y Cristian Oroz.

Arbitros: Christian Farieri y Julio Mereles.

Cancha: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: No se registraron.

Posiciones – Apertura

Pos/Clubes Pts J G E P GF GC

1° Defensores del Sur 13 5 4 1 0 33 7

2° Camioneros 13 5 4 1 0 27 8

3° San Isidro 12 5 4 0 1 25 9

3° Estrella Austral 7 5 2 1 2 16 19

5° Escuela Argentina 6 5 2 0 3 10 16

6° Metalúrgico 3 5 1 0 4 10 32

7° ADEFU 2 5 0 2 3 9 19

8° Los Troncos 1 5 0 1 4 9 29