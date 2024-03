De Tierra del Fuego a Dubai, un argentino expuso en Medio Oriente

Una serie de obras producidas en Tierra del Fuego, en la frontera más austral del continente, en el último límite geográfico antes de la Antártida, que se interrogan por la idea de “fin del mundo”, concebidas por el artista, antropólogo y fotógrafo argentino Nicolás Janowski, se exhibieron en el marco de la feria de arte contemporáneo Art Dubai, la más importante de Medio Oriente, que se celebró en ese emirato árabe.

TIERRA DEL FUEGO (Télam).- La obra de Janowski titulada “Adrift in Blue” (A la deriva melancólica), un proyecto transmedial que incluye una plataforma web, piezas sonoras, videos, investigación e intervención sobre archivos históricos y sobre bitácoras de viaje de los primeros exploradores, se exhibió en la sección de la feria bautizada “Bawwaba” -que significa puerta en árabe- y que reúne doce presentaciones individuales de creadores provenientes del Sur Global.

De la mano de la galería uruguaya Invernizzi Art Lab, de Montevideo, el artista argentino participó de esta sección curada por Emiliano Valdés, conservador jefe del Museo de Arte Moderno (MAMM) de Medellín, que lleva por título “Healing” y se centra en una serie de prácticas artísticas que exploran la ‘sanación’ en un plano personal y espiritual, pero también social, histórico y cultural.

El proyecto que el argentino presentó en la feria Art Dubai fue desarrollado en la isla de Tierra del Fuego, tanto en Argentina como en Chile, e incluye imágenes fotográficas producidas en la isla a lo largo de tres años, pero también intervenciones realizadas sobre imágenes históricas de los pueblos Selk’nam y Yámanas.

“Estamos presentando un conjunto de siete obras, tres de ellas inéditas, producidas en la frontera más austral del continente americano, el Cabo de Hornos, que es el último límite geográfico antes de llegar al continente blanco, la Antártida”, contó Janowski (Buenos Aires, 1980) en diálogo con Télam. Nicolás Janowski, artista, antropólogo y fotógrafo argentino, explora en su obra recuperar ciertos saberes ancestrales.

Se trata de un proyecto de largo aliento, histórico y poético, que propone a través de diferentes soportes artísticos bucear en el imaginario de lo que representa el fin del mundo y que “entrecruza nociones de territorialidad, justicia social, soberanía alimentaria y cambio climático”, describió el autor.

“Mis proyectos suelen partir de las mismas temáticas e intereses: la construcción de la idea misma de territorialidad y las construcciones históricas asociadas a un territorio específico. ¿Cómo se constituye y recrea un territorio? ¿De qué modo se narró históricamente este territorio?

Si la historia la escriben los que ganan ¿Qué pasa con la historia de los perdedores, de los que no tienen voz? En este proyecto en particular me interesaba repensar la idea misma del fin del mundo, o más bien, el inicio del mundo, en términos geográficos”, reflexionó el artista y antropólogo.

La investigación, que apunta a dar preponderancia a las cosmovisiones indígenas de la isla (los pueblos Selk´nam y Yamanas), se detiene también en “el papel histórico de la iglesia y su modelo evangelizador y colonizador”.

“Muchas de las obras que componen este proyecto hablan precisamente de esta necesidad de recuperar ciertos saberes ancestrales, pero no desde una óptica ‘new age’ sino desde la vinculación con el territorio en términos prácticos, y el modo en que los pueblos indígenas históricamente se adaptaron al territorio del cual forman parte una manera mucho menos intrusiva que la que tenemos desde nuestra vinculación occidental”, opinó Janowski. En este proyecto en particular me interesaba repensar la idea misma del fin del mundo, o más bien, el inicio del mundo, en términos geográficos, expresó el autor.

El proyecto sobre Tierra del Fuego, que se extiende sobre diversos soportes artísticos -incluido un libro- y se ha presentado en numerosos países del mundo, despierta el imaginario artístico de Janowski sin dejar su lado su formación como antropólogo, carrera de la que se recibió en la universidad: “Me considero un artista visual con base fotográfica, es decir que utilizo mi cámara con el fin de narrar una historia. Y por mi formación previa utilizo ciertas técnicas de investigación y reportería, asociadas con la etnografía y las ciencias sociales. En función de estas metodologías, puedo llevar a cabo una investigación o traducirla en objetos, o piezas visuales, indistintamente”, señaló.

La obra de Janowski se exhibió en la 17 edición de Art Dubai, la feria de arte contemporáneo más importante de Medio Oriente, que se realizó del 1 al 3 de marzo en el esplendoroso complejo Madinat Jumeirah, con la participación de 120 galerías provenientes de 60 ciudades del mundo, como Mumbai, Beirut, Marruecos, Bogotá, Casablanca o Estambul.