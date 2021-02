Correo Argentino: se levantó la medida

COMPARTIR

















Ayer por la tarde, se levantó la retención de servicios que realizaban empleados del Correo Argentino. La medida había comenzado ayer para reclamar el pago de sueldos, hoy la atención es normal.

RIO GRANDE.- La medida se levantó luego que desde la dirección expresaran que los sueldos adeudados serían abonados hoy, martes 9 de febrero.

“Cerca de las 17 horas nos confirmaron que nos iban a abonar la mitad faltante de los sueldos”, indicó José Arriaga, delegado de SiTraCyT.

El correo se había visto afectado por la retención de servicios de horas, en diferentes áreas. “Hoy, la atención es normal desde las 9:00 a 16:45”, confirmó Arriaga.

En cuanto a la situación general del Correo Argentino, el delegado explicó que en varias ocasiones han señalado a las autoridades de la empresa, la necesidad de un diálogo: “Nosotros no paramos de trabajar. En plena pandemia, fuimos declarados trabajadores esenciales, así que trabajo no falta. Pero entendemos también que para que entre dinero en la empresa, hay que presentarse a las licitaciones y eso no está sucediendo. Entonces, las que se benefician, son siempre las empresas privadas”, sostuvo el delegado.