Copa Ushuaia: Hora de playoffs

Se pusieron al día las zonas de grupos de la Copa Ushuaia. UOM fue el mejor de todos y se metió derecho en cuartos, en tanto que Los Andes fue la gran sorpresa al quedarse afuera en la primera instancia. Lasserre en el femenino también dijo adiós.

USHUAIA.- El primer recorte llegó, el frío filo de la navaja fraccionó a los 20 elencos de Copa Ushuaia en su rama masculina y, de paso, acabó con las esperanzas de Güemes y Lasserre en el Femenino el domingo por la tarde.

Ahora, la manija da rienda suelta a una serie de encuentros de esos que conocemos ya sobradamente. Las llaves mata-mata siempre prometen, siempre cumplen y siempre, de yapa, nos arrojan alguna sorpresa, como ya las ha habido en este camino.

Los nominados son…

Entre sábado y domingo se llevaron a cabo los duelos pendientes en la Copa Ushuaia. El grupo B y D del masculino tenían que ponerse a tono.

La jornada sabatina se inauguró con Ateneo en la pista. Los de Aranda debían ganar o ganar ante el novicio Magallanes FC, ya que había perdido su duelo ante Lasserre y en caso de no sumar de a tres se quedaría con las manos vacías. Por su parte, la misma moción le cabía a los de naranja, ganar o despedirse.

La primera mitad de ese duelo fue pareja, pero el complemento desparramó solo al Atepop en cancha, quedándose con un resonante 12-2 y a la espera de tener un nuevo duelo el domingo.

Mercantil también marcó tarjeta el sábado, derrotó sin inconvenientes 8-1 a Lasserre y, debiendo aun una fecha, se posicionaba junto al Flúor como líder de su zona.

El domingo contaría con el cierre total del Grupo B, Ateneo y Mercantil chocaron en lo que podría alguna vez haber sido un duelo reñido e intenso, pero estaba muy lejos aquella situación.

Los de Bonvehi son actualmente una máquina de ganar y las aspiraciones de Ateneo no alcanzaron para evitar una goleada por parte de los del CECU y el pase como líderes de grupo.

La Zona D también se cerró en Casa del Deporte el domingo. Allí, otro que viene más que bien, tenía no solo la chance de quedarse con su grupo sino también de cobrarse revancha. Es que Comercio se medía ante Andes del Sur, sí, el mismo Andes que derrotó hace un par de semanas a los de Ralinqueo en Copa Argentina.

Pero el Verdinegro se encargó de evidenciar que aquello había sido un error, un mal cálculo. Venció sin escrúpulos 10-1 a los de Oyarzo y los dejó como terceros en su zona quedándose Comercio con la punta.

Magallanes FC, Millo FDM, Cocol FC y Los Andes fueron los únicos elencos en no clasificar a la próxima instancia, siendo el Vidriero claramente el más notorio.

Ahora con los cruces ya definidos, sabemos que UOM accederá directamente a cuartos por haber sido el mejor en la general. CAEF, por ejemplo, tendrá uno de los choques más lindos de la siguiente ronda al medirse con Comercio; en tanto que Camioneros y Ateneo reeditarán un viejo clásico.

Vengan de a uno

El femenino también cerró sus cruces y su etapa clasificatoria. Fue el domingo en Casa del Deporte, allí AATEDYC despacho 9-1 a Güemes en tanto que el Poli G derrotó en un partido bravísimo 3-2 a Lasserre y dejó sorpresivamente, o no, al Flúor fuera de todo de manera prematura.

Ahora será tiempo de los cruces también para ellas, pero la premisa es clara. Escuela B es el rival a vencer, no hay otra misión en el horizonte, no hay nada que pueda hacernos suponer que el elenco multicampeón no llegará a una nueva final.

Sin embargo, la competencia está viva, las cartas pueden cambiar, el golpe puede existir, y todos, todos los elencos del femenino, quieren dar esa nota.