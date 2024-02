Confirmaron el título de Leandro Frutos en Sub 16

En la primera quincena del presente mes (del viernes 9 al martes 13) se disputaron en el CeNARD porteño los Campeonatos Argentinos de Ajedrez de la Juventud, organizados por la federación Argentina de esta disciplina(FAdA). Los certámenes incluyen a las categorías formativas (Sub 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, tanto en Absoluto como en femenino).

RIO GRANDE.- Por las altísimas temperaturas y el agobio que los participantes sintieron en la sede de la competencia, sin la ventilación adecuada, y con varios menores descompuestos, los organizadores resolvieron finalizar la competencia en la tercera jornada, con 6 de las 9 rondas disputadas. LEANDRO FRUTOS. Campeón Sub 14 (2023) y Sub 16 (2024).

Primer comunicado

“La Junta Directiva de FADA resuelve, considerando que las condiciones de juego no son aptas para el desarrollo de la competencia, dar por finalizado los Campeonatos Argentinos de la Juventud (SIC). FADA se comunicará con todos los participantes para realizar la devolución de las inscripciones al evento. La Federación Argentina de Ajedrez resolverá los aspectos técnicos y deportivos, para establecer una definición sobre los títulos que otorga.

Lamentamos no haber podido cumplir con las expectativas que año a año brindamos en esta competencia”.

Así rezaba el comunicado que la Federación Argentina de Ajedrez (FAdA) publicara el domingo 11, por la tarde, en relación a la suspensión de los Campeonatos Argentinos de Menores 2024.

Leandro Frutos (representante de Ajedrez Martelli) fue el mejor clasificado entre la media docena de ajedrecistas fueguinos: tras haber sido campeón nacional Sub 14 Absoluto hace un año, en San Luis, ahora aparecía como segundo preclasificado en Sub 16 Absoluto; y al cabo de la 6° ronda (eran 9, por sistema suizo, y con un control de tiempo de 60’ + 30”) era el único puntero, con 5,5 puntos, a una unidad de un cuarteto de inmediatos perseguidores. USHUAIENSES. Rodrigo y Agustín Luna, con el GM paraguayo Zenón Franco, en el club Torre Blanca (CABA).

Por su parte, Jazmín Donda (que optó por pasar del Sub 12 al Sub 14 femenino) y Francisco Ortiz (Sub 20 Absoluto), ambos del Club de Ajedrez de Río Grande, aparecían 8° y 7°, respectivamente. Y su compañero Leonel Yanacón, 14° en Sub 18 Absoluto.

Además, los capitalinos –ambos de Ushuaia Jaque Mate- Agustín y Rodrigo Luna se ubicaban –respectivamente- 37° en Sub 14 Absoluto y 51° en Sub 18 Absoluto.

La confirmación

Anteayer, la FAdA publicó otro comunicado, y tomó las siguientes medidas en la parte deportiva.

“La FAdA tomó las siguientes resoluciones: 1) Para tomar las decisiones se consultó a FIDEAMÉRICA, nuestro organismo madre, quien nos envió las siguientes recomendaciones. 2) Dado que en todas las categorías se llevaban disputadas dos terceras partes del torneo, se dará por finalizado el evento, siguiendo con el reglamento vigente del mismo. 3) En todas las categorías en que hubiera un puntero solitario, este se consagrará Campeón o Campeona Argentina, con todos los derechos que estuvieran previstos. 4) En aquellas categorías en las que hubiera un empate entre dos jugadores o jugadoras, se realizará un match de partidas rápidas, con los ritmos previstos en el reglamento, para determinar al Campeón o Campeona, corriendo FAdA con los gastos de organización y traslado correspondientes. 5) En las categorías que hubiera un empate entre más de dos jugadores o jugadoras, el Campeón se determinará por el sistema de desempate previsto, ya que así lo estipula el reglamento. 6) Todas las partidas disputadas serán computadas para el ranking ELO. Como lo dijimos anteriormente, seguiremos buscando formas de compensar a nuestros chicos y chicas por la desilusión que se llevaron. Pero consideramos importante, dar ya mismo las respuestas deportivas que aquí mencionamos”.

De esta forma, Frutos –que al igual que Donda hasta finales de 2022 fueron entrenados en forma directa por el instructor Andrés Ortiz- sumó su segundo título nacional consecutivo. Un año atrás, Donda había sido campeona en Sub 12 femenino.

Apertura

Por su parte, el sábado 2 de marzo (a partir de las 18:00, en su sede de María Auxiliadora 661), el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) organizará el torneo Apertura 2024 (sistema suizo, 9 rondas, 5’ + 2”), con inscripción libre y gratuita. Informes: (2964) 529761.

LEANDRO JOSÉ FRUTOS (1996/2°)

R M C Rival Procedencia ELO Res.

1 2 B Aníbal Borrás Villa del Parque (CABA) 1.442 (22°) 1-0

2 1 N Agustín Izaza Río Tercero (Córdoba) 1.579 (17°) 1-0

3 1 B Francisco Magariños Mar del Plata (PBA) 1.651 (10°) tab.

4 1 N Franco López Torre Blanca (CABA) 1.851 (5°) 1-0

5 1 B Eugenio Anigstein General Rodríguez (GBA) 1.942 (3°) 1-0

6 1 N Abraham Ccahuancama Villa Ballester (GBA) 1.773 (6°) 1-0

Nota: R (ronda), M (mesa), C (color: blancas/negras).

SUB 16 ABSOLUTO – POSICIONES FINALES

P/Ajedrecista Representa a: ELO Pts. D1 D2 J G E P +/-

1.Leandro Frutos Ajedrez Martelli 1.996 (2°) 5,5 20,0 21,25 6 5 1 0 +28,4

2.Franco López Torre Blanca/CABA 1.851 (5°) 4,5 20,5 15,25 6 4 1 1 +8,8

3.Luca Petti Rosario 2.099 (1°) 4,5 19,0 16,00 6 3 3 0 -40,8

4.Valentín Martínez Don Lucero (SL) 1.757 (7°) 4,5 18,5 15,00 6 3 3 0 +27,2

5.Eugenio Anigstein Esc.Aj.Gral.Rodríguez 1.942 (3°) 4,5 17,5 13,00 6 4 1 1 -19,6

6.Abraham Ccahuancama Circ.Aj.Va.Ballester 1.773 (6°) 4,0 20,0 13,25 6 3 2 1 +14,0

7.Lautaro Arias CAD.Ordóñez (Merlo/SL) 1.643 (11°) 4,0 15,5 12,00 6 3 2 1 -36,4

8.Dylan Troche Esp.Aj.Trujui (Moreno/GBA) 1.724 (8°) 4,0 15,5 10,50 6 3 2 1 -16,0

9.Francisco Magariños Mar del Plata 1.651 (10°) 3,5 19,5 9,25 6 3 1 2 +23,6

10.Juan Seba.Lieby General Alvear (Mza) 1.357 (26°) 3,5 19,0 9,75 6 3 1 2 +72,8

Enlace: https://chess-results.com/tnr886725.aspx?lan=2&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30. Clasificados: 41. +/-: variación del ELO.

CAMPEONATOS ARGENTINOS DE MENORES 2024 * AJEDRECISTAS FUEGUINOS

Ajedrecista Representa a: Categoría ELO Pos. Pts. J G E T

Agustín Luna Ushuaia Jaque Mate Sub 14 Absol. 1.474 (24°) 37/58 2,5 6 2 1 3

Jazmín Donda Club de Ajedrez RG Sub 14 Femen. 1.706 (1°) 8/17 3,0 6 3 0 3

Leandro Frutos Ajedrez Martelli GBA Sub 16 Absol. 1.996 (2°) 1/41 5,5 6 5 1 0

Leonel Yanacón Club de Ajedrez RG Sub 18 Absol. 1.772 (15°) 14/53 3,5 5 3 1 2

Rodrigo Luna Ushuaia Jaque Mate Sub 18 Absol. 1.377 (37°) 51/53 1,0 6 1 0 5

Francisco Ortiz Club de Ajedrez RG Sub 20 Absol. 2.012 (4°) 7/25 4,0 6 3 2 1