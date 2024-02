Las Cuervas y Poli jugarán la final de la Copa Fin del Mundo

Este lunes por la noche se disputaron las semifinales para la rama femenina de la Copa Fin del Mundo, auspiciada por HZ Mechanic y el IMD, con dos clásicos dramáticos entre las capitalinas y sus pares del norte de la isla. Los Cuervos derrotó al campeón de la edición pasada, Celeste FC, mientras que Escuela Municipal venció a Metalúrgico en los penales.

USHUAIA (Por Lien Tapia).- Las luces se volvieron a encender en el Microestadio después de lo que había sido una intensa jornada de fin de semana en la Casa del Deporte. Ahí, en la pista emblemática de la ciudad, fue el estreno para la rama femenina en esta quinta edición de la Copa Fin del Mundo by MZL.

Cuatro de los mejores equipos de la provincia se batieron a duelo con el objetivo de llegar a la cita del viernes por el título, pero solo dos, los dos elencos de la capital de la isla, consiguieron el objetivo, no sin antes sufrir claro. Porque hablamos de una Copa que nuclea a los mejores equipos no solo de los diferentes entes sino también de la provincia entera.

Las 21:30 era el momento señalado para que Cuervos FDM y Celeste FC pusieran a la caprichosa en acción. El duelo fue, como se preveía, parejo y altamente dinámico, de transiciones rápidas y tenencias verticales, sin llegadas necesariamente claras, pero sí con la intención marcada de agredir el arco rival. En Cuervos, además de las figuras de siempre hicieron presencia varios refuerzos que probablemente sean carta común en la institución azulgrana. Las hermanas Pereyra más Juli Olivares, provenientes de HAF, sumadas a Azul Pérez en el arco, le dieron a las Cuervas mayor aire en el recambio.

Por su parte, Celeste llegó a la capital fueguina con todo el arsenal que conocemos. Figueroa, Corregidor, Ramírez, Sielas, entre otras, pero además trajo consigo el talento de Taty Ruiz para convertirse aún en un conjunto más temible y que quería defender el trono del año pasado.

La primera mitad fue pareja, sin goles, pero pareja e intensa como marcamos. Ya en el complemento la cuestión cambio. Rápidamente Cuervos en los pies de uno de sus grandes emblemas encontró la llave del gol. Fue Luci Gómez después de una transición notable de Linda Centeno quien encontró el primero para las suyas. Primer gol que no se festejaría por mucho tiempo ya que a la salida de un lateral Corregidor pisó de izquierda hacia adentro para desenfundar un verdadero misil de más de quince metros que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Pérez.

El juego se reordenó por unos minutos, pero nuevamente la figura de Luci Gómez apareció en escena. Cuando parecía que Celeste manejaba más y mejor los hilos del encuentro, un descuido, un robo y una definición rápida de Luci pusieron por delante a Cuervos tras vencer a Montaña en el arco, que lejos estuvo de su mejor reacción.

El elenco del norte de la isla insistió e insistió, manejó más la segunda mitad, es verdad, pero también es verdad que Cuervos fue más eficaz, ya que una vez más y por tercera vez en la noche Gómez mandó la bocha dentro del arco ampliando la diferencia en un 3-1 para las suyas.

Después de eso todo fue de Celeste, la bola y el juego, incluso muchas de las situaciones más claras como un remate de Taty Ruiz rozando el ángulo, o un puñado de tiros que no quisieron entrar. Pero este deporte es así, y muchas veces el mérito no es suficiente, si la fortuna o la precisión no acompañan.

Ni siquiera el segundo gol de Corregidor en complicidad con Azul Pérez alcanzó para las de Río Grande, que de hecho insistió hasta que el tablero electrónico se lo permitió. Pudo ser en la última con un remate cruzado de Karen Ramírez que pasó literalmente a milímetros del palo azulgrana, pero no fue. Fue para Cuervos esta vez, fue alegría para el elenco de la capital fundamentado principalmente en Luci Gómez y en la inteligencia de la China Navarro más la fortaleza defensiva de Oriana “Choqui” Pereyra. Fue para Las Cuervas que a partir de ese momento esperaban rival.

Y el rival nacería del duelo entre Escuela Municipal y Metalúrgico. Un choque que, como antecedente más reconocible, tenía la final de la fase provincial de Copa Argentina 2023. En aquella ocasión con un Muriel colmado, fue victoria 1-0 de la institución verde, pero cada duelo es un episodio de cero y este no iba a ser la excepción.

Las chicas de la UOM iniciaron más despiertas las acciones y tras un lateral bárbaro de Dos Santos sobre la izquierda de la pista se activó una veloz transición que terminó en la punta del botín diestro de Katia Fuentes que fue a parar dentro del arco de Benítez, cuando apenas habían pasado 25 segundos de juego.

A partir de ahí el match fue cambiando de manera vertiginosa e impredecible, siempre de la mano de una excelsa y superlativa Sol Jara. Escuela muchas veces, casi siempre desde los pies de Jara acompañada de Guala que tuvo un despliegue admirable, pero el rival contestó, supo ordenarse desde la fuerza de Castillo y Parra en el pivot, más la versatilidad de Rain, Dos Santos y Reyes. Incluso Nieva en el arco metalúrgico tuvo su momento de acción cuando Escuela arremetía.

Así concluyó la primera parte, sin embargo el multicampeón ushuaiense no iba a quedarse de brazos cruzados y en el inicio del complemento desde los pies de Sol Jara encontró el empate, merecido por cierto, ya que ambos equipos habían mostrado agresividad y despliegue tremendamente equiparado.

La segunda etapa tuvo el mismo tenor que la primera, las piernas pesaban pero nadie aflojó, nunca se aflojó ni se claudicó en la intención de buscar el resultado. Hasta el final lo tuvo Escuela en los pies de Pino, lo tuvo Metalúrgico en los pies de Parra, pero fue empate y penales, los benditos (o malditos) penales.

Ahí la moneda cayó del lado de Escuela Municipal con dos tapadas fundamentales de Brisa Benítez, por eso el elenco de Vigil está en la final de la Copa Fin del Mundo e irá por la revancha del 2023. Tendrá que descansar porque el rival será el viejo y conocido Cuervos, un rival duro y temible. Tendrá que buscar la forma de no depender tanto del carácter de Sol Jara en ciertos tramos del encuentro. Por su parte, Cuervos deberá pulir las desatenciones defensivas y las pérdidas sin equilibrio para no quedar expuesto.

Ambos se estudiarán, ambos elencos se conocen, ambos saben que es una nueva final, ambos deberán reducir a cero el margen de error porque ambos, sin duda, ambos quieren la Copa.