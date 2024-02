Festejo patagónico en la Liga Nacional, dos menores a River

Waiwen de Comodoro Rivadavia superó por 3-2 al local Centro de Educación Física N° 5, de La Rioja, y logró el título de la Liga Nacional de Voleibol Masculina (LNVM), ascendiendo ambos elencos a la Liga de Voleibol Argentina (LVA).

RIO GRANDE.- Ferro Carril Oeste, con el punta receptor fueguino Franco Ybars, cayó en cuartos de final (2-3) ante Escuela Normal N° 3 (Rosario). Luego perdió en sets corridos frente a Estudiantes de la Plata, y finalmente venció por el mismo marcado a la Unión Vecinal de Trinidad (San Juan), para ubicarse en el séptimo lugar.

En cuanto a la LVA, donde su hermano José Cejas integra el plantel del actual campeón (Ciudad de Buenos Aires), llegó a su término la etapa regular, con los celestes al frente de las posiciones, al cabo de 20 partidos (solamente perdieron con Once Unidos y Obras San Juan). RIVERPLATENSES. Josefina Bianchi y María Mancilla.

Del jueves 7 al lunes 11 de marzo se jugarán los cuartos de final, en Zárate (Provincia de Buenos Aires), en series al mejor de 3 partidos.

Millonarias

Siguiendo los pasos de Xiomara Cobián y Camila Cruz, las ex Centro Deportivo Municipal y QRU que desde 2022 forman parte de las divisiones formativas de River Plate, las Sub 18 Josefina Bianchi y María Mancilla fueron convocadas por la entidad de Belgrano.

Ambas surgieron en la Academia Deportiva del Fuego (ADeFu) –la segunda de ellas también integró el plantel de Universitario en el Oficial 2023-, entrenadas por Jeremías Sipaila y Florencia Caliva, y participaron en los últimos Juegos EPaDe (Sub 16), en General Acha (La Pampa).

Apertura 2024

La Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) abrió las inscripciones para el Campeonato Apertura 2024, en las siguientes categorías (en ambas ramas): Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 21, Mayores y Maxi (mayores de 30 años). Y también en Sub 12 mixto. Los interesados en participar tienen que comunicarse al (2964) 668092.

LIGA VOLEIBOL ARGENTINA

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.

1.Ciudad de Buenos Aires 53 20 18 2 57 14 4,07

2.UPCN San Juan 49 20 17 3 56 21 2,67

3.Policial Formosa 45 20 15 5 51 26 1,96

4.Monteros Vóley (Tuc) 36 20 12 8 41 31 1,32

5.River Plate 28 20 9 11 37 39 0,95

6.Defensores de Banfield 28 20 9 11 35 40 0,88

7.San Lorenzo 24 20 8 12 29 40 0,72

8.Boca Juniors 22 20 7 13 32 48 0,67

9.Once Unidos (MdP) 18 20 6 14 28 49 0,57

10.Tucumán de Gimnasia 17 20 5 15 27 47 0,57

11.Obras de San Juan 10 20 4 16 17 55 0,31

Nota: Obras descendió a la LNVM.

CUARTOS DE FINAL LVA

Día Hora Partido

Jueves 07/03 19:00 UPCN-San Lorenzo

Jueves 07/03 22:00 Ciudad-Boca Juniors

Viernes 08/03 18:00 Monteros-River

Viernes 08/03 21:00 Policial-Defensores

Sábado 09/03 13:30 San Lorenzo-UPCN

Sábado 09/03 16:30 Boca Juniors-Ciudad

Día Hora Partido

Domingo 10/03 12:00 UPCN-San Lorenzo *

Domingo 10/03 15:00 Ciudad-Boca Juniors *

Domingo 10/03 18:00 River-Monteros

Domingo 10/03 21:00 Defensores-Policial

Lunes 11/03 17:00 Monteros-River *

Lunes 11/03 20:00 Policial-Defensores *

Nota: * (en caso de ser necesario). Todos los partidos se jugarán en Zárate.

LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL MASCULINA

Ronda Partido Res.

Cuartos Ferro-Normal N° 3 2-3

Cuartos Waiwen-Estudiantes 3-2

Cuartos Libertad-Regatas 3-0

Cuartos CEF N° 5-UVT 3-1

5°/8° Ferro-Estudiantes 0-3

5°/8° Regatas-UVT 3-0

Ronda Partido Res.

7°/8° Ferro-UVT 3-0

5°/6° Estudiantes-Regatas 3-0

Semifinal Normal N° 3-Waiwen 1-3

Semifinal Libertad-CEF N° 5 1-3

3°/4° Normal N° 3-Libertad 1-3

Final Waiwen-CEF N° 5 3-2

POSICIONES FINALES

P/Equipo Ciudad

1.Waiwen Comodoro Rivadavia

2.CEF N° 5 La Rioja

3.Libertad S.Jerónimo Nte. (SF)

4.Normal N° 3 Rosario (SF)

5.Estudiantes La Plata (PBA)

6.Regatas Corrientes

7.Ferro Carril Oeste Ciudad Bs.As.

8.Unión V.Trinidad San Juan

P/Equipo Ciudad

9.Vélez Sarsfield Ciudad Bs.As.

10.Villa Dora Santa Fe

11.Social Monteros Monteros (Tuc)

12.Ateneo M.Moreno S.Fernando (Cat)

13.Córdoba Vóley Córdoba

14.Salta Vóley Salta

15.Sel.Arg.Menor Ciudad Bs.As.

Fuente: FeVA.