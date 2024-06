Cómo es Nueva Jersey, la ciudad en la que la Selección argentina enfrenta a Chile

Tiene una gran atractivo turístico y es la ciudad natal de los músicos Bruce Springsteen y Bon Jovi.

BUENOS AIRES (NA).- Nueva Jersey es conocida por estar “enfrente” de Nueva York y es una ciudad que se destaca por su diversidad cultural, además de por haber sido una de las 13 colonias originales que se rebelaron contra el Imperio Británico en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

Esta metrópoli de 9.2 millones de habitantes es una de las más industrializadas del país y se destaca por su industria manufacturera y farmacéutica, además de que cuenta con dos ciudadanos ilustres que también nacieron allí: los músicos Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi.

En el Metlife Stadium de esta ciudad la Selección argentina se enfrenta ante Chile en el marco de Copa América 2024: fue inaugurado en 2010 y tiene capacidad para 82.500 personas. También es la sede del encuentro entre Uruguay y Bolivia en la etapa preliminar y de una de las llaves de semifinales.



El costo de vida en Nueva Jersey

Nueva Jersey es conocida por contar con precios más accesibles que su ciudad “vecina” Nueva York, de hecho muchas personas que tienen su trabajo en Nueva York residen en Nueva Jersey porque el costo de vida y de la vivienda es más accesible.

En lo que respecta al alojamiento hay hoteles que están considerados en el rubro de los económicos y parten de los 80 dólares en base doble por la noche, como el Windgate by Windham Vineland (2 estrellas). Hay establecimientos hoteleros con algo de más nivel como el The Holiday Inn Express Suites – North Brunswick (3 estrellas) que cobra la noche 125 dólares. En la gama media-alta los hoteles de 4 estrellas como el Hyatt Regency Jersey City cobran 263 dólares, mientras que uno de lujo como The Chateau Grande Hotel puede llegar a valer 359 dólares la noche. En lo que respecta a alquileres de departamentos por Airbnb, parten de unos 55 dólares la noche.

Hay distintas formas para moverse en la ciudad: un pasaje por un tramo en transporte público como el bus y metro cuesta 2,75 dólares, mientras que el abono mensual (que a los hinchas no les sirve porque solo estarán unos días en la ciudad) cuesta 126 dólares. Quienes alquilen un auto tendrán un costo en combustible similar al de la Argentina debido a que un litro de nafta esta aproximadamente en US$1,06.

Salir a comer afuera cuesta lo siguiente: un menú completo de hamburguesa con papas fritas y bebida cuesta unos 12 dólares en un local fast food, mientras que una comida simple en un restaurante económico está unos 21 dólares por persona. Un café puede costar entre 4 y 5 dólares, mientras que una pinta de cerveza (medio litro) cuesta unos 6 dólares en un bar.

Las 5 mejores atracciones turísticas de Nueva Jersey

Paseo Marítimo de Atlantic City

Se inauguró en 1870 y es el primer paseo marítimo de los Estados Unidos: tiene aproximadamente 6.4 kilómetros de longitud y su construcción es de madera, lo que le otorga un aspecto rústico y tradicional. Este paseo es conocido por contar con grandes casinos, hoteles y restoranes.

The Mills at Jersey Gardens

Está ubicado en Elizabeth, Nueva Jersey, fue fundando el 1999 y es conocido por ser uno de los centros comerciales más grandes y populares de la región. Tiene más de 200 negocios y está considerado como un outlet a cielo abierto.

Grounds for Sculpture

Es un parque de esculturas y un museo de arte ubicado en Hamilton, Nueva Jersey. Se trata de un destino cultural y artístico que ofrece una experiencia única combinando arte, naturaleza y creatividad. Cuenta con mas de 270 esculturas contemporáneas, bellos jardines cafés y restaurantes.

Six Flags Great Adventure

Es un parque de diversiones fundado en 1974 y que cuenta con la montaña rusa más alta del mundo: llega a 138 metros de altura en uno de sus tramos y además esta considerada como la segunda más rápida del planeta.

Parque de la Estatua de la Libertad

Es uno de los puntos más interesantes para acceder a la Estatua de la Libertad y Ellis Island: está abierto al público desde 1976 y está ubicado a lo largo del Río Hudson. Ofrece vistas panorámicas del monumento más reconocido que tiene los Estados Unidos.