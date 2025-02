Caso Sofía Herrera: Realizaron prueba de ADN a una adolescente en el Chaco

En Río Grande, el Fiscal Ariel Pinno indicó que el lunes en la provincia de Chaco, realizaron la extracción de ADN a la adolescente, hija de Carlos Pérez, detenido por la desaparición de Loan Peña en Corrientes y que habría estado en la provincia, en el camping, el día que desapareció Sofía Herrera, el 28 de septiembre de 2008. El análisis se efectuará en Buenos Aires y el resultado del ADN podría conocerse en un mes aproximadamente.

El análisis de ADN que solicitó el fiscal, fue motivado por los indicios que arrojó el testimonio de una testigo de la localidad de Leandro N. Alem (Misiones) que habría situado a Pérez en Tierra del Fuego, en septiembre de 2008.

“En su testimonial cuenta que compartió ese mismo día que desapareció Sofía, un asado donde estaba este hombre Pérez. En función de eso, y al parecido de la menor y las edades que tienen en proximidad, se solicitó el pedido de ADN”, explicó Pinno.

El Fiscal especificó que despertó interés para la causa que la mujer “también tenía otros datos que no podría haberlos conocido si no hubiese estado ese día. Relató momentos previos que se dieron en la estación de servicio antes de que salgan en caravana para el lado del camping, donde estaba también el papá de Sofía ese día. Así que dio algunos detalles que no tenía por qué saberlos”.