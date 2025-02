Apagón eléctrico en Chile dejó al 98 % de la población sin luz y decretaron toque de queda

Un apagón eléctrico dejó al 98% de la población de Chile sin energía el martes, lo que obligó a decretar un toque de queda y suspender actividades en toda la nación, como el Festival Internacional de Viña del Mar y el Abierto de Chile de tenis.

SANTIAGO (Xinhua/NA).- El apagón ocurrió a las 15:16 hora local y afectó al 98,5% de los clientes del servicio, unos 19 millones de personas, entre las regiones de Arica y Parinacota, en el norte, y Los Lagos, en el área austral, un territorio que se extiende por unos 2.400 kilómetros.

El presidente chileno, Gabriel Boric, explicó en el palacio de Gobierno que, debido a una falla eléctrica de la empresa ISA InterChile, en la línea que va entre Vallenar y Coquimbo, en el norte, se produjo un corte de energía masiva a lo largo del país.

«La reposición que se ha ido dando parcialmente es una buena noticia, pero hay que ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecta la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas, y por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades», subrayó.

Entre las regiones afectadas se decretó un estado de excepción por catástrofe y un toque de queda por el apagón entre las 22:00 hora local del martes a las 06:00 hora local del miércoles.

Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, detalló a la prensa local que 3.000 militares fueron desplegados a lo largo del país en el marco del toque de queda.

Debido al apagón, se suspendió durante todo el día el 100% del servicio del Metro de Santiago, el sistema de transporte subterráneo, lo que provocó un colapso de la locomoción pública en la capital chilena.

Además, no funcionaron los semáforos, un escenario que motivó una seguidilla de choques en la capital, mientras que los aeropuertos en el territorio afectado continuaron funcionando, pero debieron modificar los horarios de sus vuelos.

A su vez, se tuvieron que suspender un partido del Abierto de Chile ATP 250 que se está disputando en la capital y la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los principales eventos artísticos y culturales de América Latina.

Asimismo, el Gobierno chileno anunció que este miércoles no habrá clases para los cerca de 300.000 estudiantes de las regiones afectadas, puesto que la mayoría está aún de vacaciones.

A partir de las 20:00 hora local, comenzó paulatinamente la reposición de la luz, con el foco en el centro de la comuna de Santiago y en Concepción, en el área centro-sur del país.

En la medianoche, Luis Cordero, subsecretario del Interior, dijo en rueda de prensa que el 42% de los clientes en el país no tienen aún suministro eléctrico y advirtió que la red está «inestable».

«El coordinador eléctrico se ha comprometido a restablecer el servicio durante la madrugada y la mayoría de los servicios públicos de las personas», detalló.

El presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, apuntó a los periodistas que esperan continuar en las próximas horas con el proceso para recuperar el 100% de la demanda, lo que podría ocurrir en la madrugada del miércoles.

El Coordinador Eléctrico Nacional explicó tras el corte que el apagón fue provocado por una desconexión del sistema de transmisión de 500 kV en el Norte Chico.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Un corte masivo de energía afecta ayer a Chile, de norte a sur, debido a una falla en el sistema eléctrico del país sudamericano por causas desconocidas, informó el Coordinador Eléctrico Nacional, que opera entre Arica (norte) y Chiloé (sur). FOTO: (Xinhua/Jorge Villegas)/NA.