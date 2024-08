Brutal choque entre dos rodados: uno de ellos esquivó a un peatón

Anoche dos vehículos chocaron en la Avenida Héroes de Malvinas de Ushuaia. El incidente vial se produjo cuando uno de los rodados cruzó el carril para no atropellar a un joven. No hubo lesionados.

USHUAIA.- Cerca de las 23:32 de ayer, dos rodados chocaron sobre la Av. Héroes de Malvinas al 1300 de esta ciudad. Uno de ellos esquivó a un peatón y se cruzó de carril, donde impactó con el otro rodado.

Se trató de un auto Toyota modelo Yaris, que manejaba Juan Alberto Vázquez (49) y un Chevrolet modelo Corsa Classic, que conducía Claudio Cesar Cabrera (58); el peatón era Eliezer Jahir Sardinas Llanos (19).

En la mecánica del hecho, indicaron que el Toyota circulaba en sentido sur-norte; el Chevrolet lo hacía norte-sur; y el peatón Sardinas, había intentado cruzar la arteria Héroes de Malvinas. En el ínterin, el Chevrolet esquivó al peatón y por la maniobra se cruzó de carril y chocó contra el Toyota.

El peatón no tuvo lesiones porque no fue embestido. El móvil Toyota tuvo daños en el sector del paragolpes delantero, lateral izquierdo, y el conductor no tuvo lesiones.

En el lugar llegaron Bomberos voluntarios 2 de abril y una ambulancia del hospital central de esta ciudad, quienes tras asistir a Cabrera, determinaron que no era necesario traslado al nosocomio.

Imagen del Toyota modelo Yaris