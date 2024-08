Boric afirmó que el gobierno de Maduro “intentó cometer fraude” en las elecciones

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que el gobierno de Venezuela “intentó cometer un fraude” en las recientes elecciones, que dieron como supuesto ganador al actual mandatario Nicolás Maduro. Además, Boric redobló la apuesta al confirmar que su país “no reconoce” el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio por ganador -sin evidencias- a Maduro.

BUENOS AIRES (NA).- “Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela”, informó el presidente en una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda.

Por su parte, y en una primera reacción por estas declaraciones, el canciller venezolano, Yvan Gil, acusó a Boric de situarse “a la derecha de Javier Milei”.

“No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude; si no, hubiesen mostrado las famosas actas”, dijo Boric, y añadió que que Chile solamente reconocerá los “resultados verificados” por organismos internacionales independientes.

Además, Boric subrayó que “No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela”.

Pero el mandatario trasandino fue más allá y consideró que “se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y, además, iniciando persecuciones penales que son irrisorias”.

La crisis en el país caribeño estalló tras las elecciones, luego de que Maduro se autoproclamara vencedor, aunque sin haber exhibido las actas correspondientes, lo que dio lugar a sospechas de fraude.

Al mismo tiempo, Edmundo González Urrutia -candidato de la oposición- también se consideró ganador, mientras que distintos gobiernos, entre ellos el de Argentina, desconoció el supuesto triunfo del oficialismo.

CRÉDITO FOTO PORTADA: El presidente de Chile, Gabriel Boric, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal