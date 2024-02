Boca Juniors copado por el talento fueguino

El futsal de Boca Juniors es una de las dos o tres potencias del país, y año a año se potencia con jóvenes valores fueguinos, muchos de ellos con gran paso como el caso de los hermanos Alamiro y Constantino Vaporaki o el Conejo Vidal por mencionar a tres que hicieron historia en su paso por el club.

RIO GRANDE.- Hoy el sobresaliente en la primera que dirige Hernán Garcías es el riograndense Lautaro Yañez, jugador de la selección argentina juvenil, y la apuesta para que dé el salto de calidad está centrada en otro valor de esta ciudad, Nelson Barrientos.

Tomy Becco, hasta el año pasado en la reserva del Xeneize y con grandes actuaciones en esta pretemporada, alienta a que también se pueda hacer un lugar en el competitivo plantel que se formó para este 2024.

Otro de los que continúa en el club es el pivot Bruno Hirsig quien se encuentra en plena recuperación tras la rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, y si bien cada vez falta menos para sumarse al grupo, no sería de la partida en los primeros meses de competencia.

A estos se le sumó la llegada de más juveniles para la temporada que se avecina; desde Ushuaia llegó Joaquín Cahisa un juvenil que supo brillar en Casa Magallanes y que en los amistosos que está jugando el Xeneize en pretemporada ha dejado encantados a todos.

También de Ushuaia se sumará el arquero Cristian Vargas con pasado en Newell’s y San Lorenzo, quien llega para pelear el segundo puesto por detrás de Lukas Acosta, el arquero juvenil de la selección argentina y que le quitó el puesto al mundialista Guido Mossenson.

Y desde Río Grande llegó una banda Naranja; tres jugadores de ADEFU se han sumado a la tercera división, se trata de Julito Chávez, Thiago González y Tiago Wasinger, este último con breve paso por el Naranja pero formado en O’Higgins. Todos estos ya confirmados para todo el año.

El más reciente en arribar a la Boca fue Jairo Colque, el talentoso cierre o ala de Estrella Austral, campeón nacional con su equipo en la divisional Sub 17 jugado en Catamarca; el chico de la Margen Sur estará a prueba una semana y luego el club evaluará si ya es tiempo de sumarlo o lo esperarán para más adelante.

Y el caso más sorprendente es el que vivirá en los primeros días de marzo el chico de San Martín, Francisco Contreras, quien con tan sólo 15 años -es categoría 2008-, también estará una semana a prueba, pero con los antecedentes que llega, y si todo anda como todos esperamos, el Club le abrirá las puertas de la pensión en Casa Amarilla, algo inédito para un chico tan joven de futsal, algo que no tiene precedentes y que cambia la política de Boca Juniors a la hora de pensar en el futuro de sus divisiones mayores.

Va por todo

Tras haber perdido la final anual en 2023, Boca quiere su revancha y para este 2024 no sólo que mantuvo a los jugadores más importantes del plantel (Lucas Flores, Santiago Basile, Nacho Salguez entre otros), sino que sumó más figuras para tener un plantel de 14 jugadores de enorme calidad cada vez que salte a un rectángulo de juego.

Entre los destacados se encuentra el paraguayo Daniel Ozuna, ala derecho del seleccionado Guaraní; el riogalleguense Juan Bautista Brasesco, ex Gimnasia y Esgrima de La Plata y recientemente convocado por Matías Lucuix al seleccionado argentino local; Matías Portela de Jorge Newbery y el juvenil Lucas Barrios de Huracán, mientras que en la próximas horas podría dar otro batacazo al confirmar una estrella de la selección uruguaya.

La Libertadores será en Argentina

El martes pasado la Conmebol oficializó su calendario con sedes y fechas de este año. La Conmebol Libertadores Masculina la organizará la AFA en Buenos Aires, del 19 al 26 de mayo.

Automáticamente, San Lorenzo, que debía disputar una final ante el campeón de la Liga Nacional, quedó directamente clasificado por el cupo que le corresponde a AFA por anfitrión. En tanto, la Conmebol Copa Libertadores Femenina se jugará en Bolivia, del 21 al 28 de julio.

La segunda plaza para disputar la Libertadores saldrá del campeón de la Liga Nacional de Futsal Argentina, y en caso que el mismo sea San Lorenzo, el que lo acompañará será el Subcampeón de este certamen.

A nivel selecciones, el Sudamericano Sub 17 se disputará en Paraguay, del 17 al 25 de agosto. La Copa Sub 20 Femenina se jugará también en Paraguay, del 26 de octubre al 3 de noviembre. Mientras que el Sudamericano Sub 20 irá en Perú del 16 al 24 de noviembre.