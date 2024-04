Biden advirtió a Irán: “No lo hagas”, en relación a posible ataque a Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que esperaba que Irán atacara a Israel “más pronto que tarde”, y advirtió a Teherán que no procediera.

WASHINTONG (Reuters /NA).- Consultado por los periodistas sobre su mensaje a Irán, Biden dijo simplemente: “No lo hagas”, y subrayó el compromiso de Washington de defender a Israel.

“Estamos entregados a la defensa de Israel. Apoyaremos a Israel. Ayudaremos a defender a Israel e Irán no tendrá éxito”, afirmó.

Biden dijo que no divulgaría información segura, pero afirmó que su expectativa era que un ataque podría llegar “más pronto que tarde”.

Anteriormente, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el ataque supuestamente inminente de Irán contra Israel era una amenaza real y viable, pero no dio detalles sobre un posible calendario.

Kirby dijo que Estados Unidos estaba estudiando su propia postura de fuerzas en la región a la luz de la amenaza de Teherán y que estaba observando la situación muy de cerca.