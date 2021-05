Berni propuso suspender la Copa América

COMPARTIR

















El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró ayer que debieran suspenderse los partidos internacionales de fútbol de la próxima semana, incluida la Copa América, que se realizaría en nuestro país.

BUENOS AIRES (NA).- “Cuando la ley no es pareja no es rigurosa. Muchas cuestiones, más allá si desde el punto de vista científico contagian o no, son más que nada gestuales. Si todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos tienen que hacer un esfuerzo”, sostuvo el funcionario provincial al ser consultado sobre la realización de nueve partidos de Copa Libertadores y Sudamericana en territorio nacional la próxima semana, además de la Copa América, dentro de un mes.

En declaraciones radiales, Berni reconoció que se trata de “compromisos internacionales”. “Si me preguntan a mí si se debería jugar el fútbol, desde la gestualidad diría que no. Pero no estoy en capacidad de responder eso desde el punto de vista de los compromisos internacionales. El fútbol no deja de ser un negocio. Yo no voy a mandar a la Policía de Buenos Aires a cuidarle el negocio a tres o cuatro empresarios. Hay que mirar lo macro, y el fútbol es macro”, insistió el funcionario.