Aunque no es Spider-Man 4, Tom Holland tiene en camino una nueva película

De acuerdo a información reciente, la secuela de una película de acción y aventura está comenzando a dar sus primeros pasos y todo parece indicar que Tom Holland sería parte de ella.

Recientemente comenzó a circular información de que Spider-Man 4 con Tom Holland tendría a los responsables de las últimas entregas de Bad Boys, los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah.

La información sigue sin ser confirmada, por lo que tener en camino lo nuevo de Spidey aún difuso, lo que sí sabemos es que el regreso de Tom Holland tiene en camino un nuevo proyecto, la secuela de Uncharted.

En el 2022 Sony Pictures lanzó la adaptación de acción en vivo del aclamado juego de PlayStation creado por Naughty Dog, la misma empresa responsable de The Last of Us. Su historia sigue a la versión joven de Nathan Drake mientras es reclutado por el experimentado cazador de tesoros Victor “Sully” Sullivan para encontrar la legendaria fortuna que una vez perteneció a Fernando de Magallanes, algo que podría ser la clave para hallar al desaparecido hermano de Nathan.

Uncharted: Fuera del Mapa contó con Tom Holland como Nathan y Mark Wahlberg como Sully. También participaron Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle y Rudy Pankow.

Además de una recepción mixta, el filme con un presupuesto de $120 millones consiguió una recaudación mundial de más de $400 millones de dólares. Estos sucesos fueron algunos de los motivos para que Sony diera luz verde para una secuela.

Ahora, a más de dos años de su lanzamiento, Sony Pictures vuelve al trabajo para Uncharted 2. De acuerdo a información difundida por Variety, Steven O’Dell, ejecutivo de Sony, habló sobre los próximos proyectos de la empresa, uno de ellos es la continuación de Uncharted.