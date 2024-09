Atletismo, handball y vóley

En el marco de los Juegos Intercolegiales, hoy (14:00/17:00) habrá atletismo, en inmediaciones del gimnasio Jorge Muriel, para Sub 15 y Libre.

RIO GRANDE.- El sábado, en el gimnasio del CPET, se jugará al handball, en Libre masculino (9:15 Antártida-Soberanía; 11:45 CPET-EMEI; y 13:00 P.Zink-D.Bosco); y Libre Femenino (10:30 Misión-P.Buena).

También mañana, en la Casa del Deporte, habrá voleibol: en la Cancha 1, Libre masculino (9:00 Antártida-Poli, 10:00 Soberanía-CPET “B” y 11:00 Justo-EPEIM), Sub 16 masculino (12:00 Antártida-EPEIM y 13:00 Maradona-A.M.Justo), y Sub 16 femenino (14:00 CPET-Antártida). Y en la Cancha 2, Libre femenino (9:00 CPET “A”-P.Buena “A”, 10:00 Favaloro-Justo, 11:00 Poli-Maradona, 12:00 Cono Sur-Soberanía y 13:00 EMEIM-JIF), y Sub 16 femenino (14:00 Poli-Maradona).