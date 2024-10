Argentina se prepara para el Mundial en Ushuaia

Desde hoy y con la mira puesta en el Mundial Indoor 2025 de Croacia, la Selección Argentina bicampeona panamericana conducida por Massimo Lanzano iniciará los ensayos hasta el próximo viernes 25 de octubre en las instalaciones del Ushuaia Rugby Club. Serán cinco fueguinos en el plantel liderados por el capitán Juan Eleicegui más Fabián Pérez como parte del cuerpo técnico.

USHUAIA.- La cuenta regresiva cada vez se acerca más al 3 de febrero de 2025, día en que la segunda ilusión mundialista de los Leones de Pista se ponga en marcha en Porec, sede de la Copa del Mundo, y ante Irán como en el inolvidable estreno de Sudáfrica 2023.

Después de haber arrasado en el Panamericano con una actuación superlativa, los conducidos por Massimo Lanzano no han podido entrenar juntos a lo largo de la temporada y volverán a juntarse estos días en el Fin del Mundo.

Más precisamente en la cancha de nivel internacional que posee el Ushuaia Rugby Club, con una nómina de 16 jugadores y algunas ausencias de renombre como las de los arqueros Joaquín Ruiz y Bruno Mayo o los históricos Joaquín González y Agustín Ceballos.

Lo de Ruiz y Mayo parece ser definitivo por distintas cuestiones personales, uno alejado de la actividad y el otro en gran nivel para formar parte del combinado de césped, mientras que lo de González y Ceballos pinta transitorio ya que son claves en el equipo y seguramente volverán en próximos llamados.

La nómina para esta ocasión está integrada por los fueguinos Juan Eleicegui, Gastón Rodríguez, Juan Imbert, Gerónimo Viera y la aparición merecida del gigante Thiago Schulz, quien se apunta como arquero junto al experimentado santacruceño Alan Frias.

Completan la lista Nehuén Ayala, Américo Choque, Santiago Morón, Facundo Navarro, Freddy Sosa, Maxi Valdés, Franco Gómez, Brandon Kruger, Felipe Andreotti y el otro arquero que lucha por un lugar: Vicente Cubillos.

Si bien aún no se ha oficializado el cronograma de entrenamientos y actividades, se tiene previsto un turno para el martes en horario vespertino, miércoles y jueves será momento de doble turno, mientras que el viernes se cerrará la serie con un ensayo por la mañana.

Cabe resaltar que el viernes habrá una clínica a cargo de Juan Imbert, Gastón Rodríguez y Fabián Pérez en el gimnasio Petrina para las categorías Sub 10 y Sub 12 (18 a 19 horas) y Sub 14 y Sub 16 (19 a 20 horas) con cupos limitados. Para anotarse deben inscribirse en friomusical@gmail.com.

En declaraciones exclusivas, Juan Eleicegui manifestó: “Estoy muy contento de que se haya traído nuevamente una concentración del seleccionado nacional a Ushuaia porque obviamente es nuestra casa y para mí estar cerca de la familia y que sea acá tiene un toque especial”.

“Estamos muy motivados y con muchas ganas de que arranque esto porque sabemos que se nos viene un Mundial dentro de muy poco y bueno, es muy importante, muy importante nuestra preparación, sabemos que los tiempos son cortos así que vamos a tener que meterle el 100% de la concentración en estos días que tenemos”, agregó.

“Hay mucha ilusión, mucha expectativa. a disfrutar ahora de una nueva concentración, de ver al equipo, de estar juntos y a trabajar a full que son cuatro días para crecer así que así lo tomamos. Queremos que arranque cuanto antes”, finalizó.

Ya se conocen los rivales

Para el Mundial ya está el camino escrito con horarios un tanto complicados. El debut por el Grupo B será con los iraníes, que además será el partido inaugural, el lunes 3 de febrero de 2025 a las 4:30 (ARG). Luego, el martes 4 a las 5:30 (ARG) llegará el turno de jugar con los malayos, en tanto que el cierre de la fase de grupos será con los alemanes -máximos campeones de la disciplina- el miércoles 5 a las 17:00 (ARG).

Por su parte, el grupo A lo formarán el anfitrión Croacia, Sudáfrica, Austria y Polonia mientras que Bélgica, Australia, Namibia y Trinidad y Tobago integrarán el grupo C.