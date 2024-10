AEP Azul y Boxing, los campeones del Hugo Italo Favale

Las locales de la Asociación del Empleado Público (AEP) Azul y las riogalleguenses de la Asociación Atlético Boxing Club fueron los vencedores del 13° Torneo de Voleibol Hugo Italo Favale, que organizó entre el jueves 17 y el domingo 20 la Escuela Municipal de esta disciplina, con el acompañamiento del Instituto Municipal del Deporte (IMD).

RIO GRANDE.- Las capitalinas se impusieron en la final de Sub 18 femenino a las también ushuaienses de Tigre, por 3-0 (25-19/25-21/25-21); mientras que en duelo decisivo de Sub 14 femenino, las santacruceñas doblegaron en sets corridos (25-19/25-17/25-22) a Centro Galicia, de la capital fueguina. CLAUSURA. La mitad de los equipos presentes al concluir la jornada final, en el gimnasio Hugo Italo Favale, en el homenaje al profesor de Educación Física fallecido en 1986.

En el cuadro adjunto también aparece la clasificación final del Apertura Sub 13 femenino de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), que hasta el lunes 28 del corriente mes anota para el Clausura (2964-668092) en Sub 14/16/18 y Mayores (en ambas ramas), Sub 12 mixto, Sub 13 femenino y Sub 18 masculino. CAMPEONAS. AEP Verde, en Sub 18; y Boxing, en Sub 14.

SUB 14

P/Equipo Ciudad

1.Boxing Club Río Gallegos

2.Centro Galicia Ushuaia

3.Benjamín Verón Río Gallegos

4.Asoc.Empl.Público Ushuaia

5.Metalúrgico Río Grande

6.Favale Ushuaia

7.Italo Ushuaia

8.Imago Ushuaia

Final: Boxing-Galicia 3-0 (25-19/25-17/25-22)

SUB 18

P/Equipo Ciudad

1.AEP Azul Ushuaia

2.Tigre Ushuaia

3.Boxing Club Río Gallegos

4.Centro Galicia Ushuaia

5.AEP Verde Ushuaia

6.Imago Ushuaia

7.Benjamín Verón Río Gallegos

8.Hugo Ushuaia

Final: AEP Azul-Tigre 3-0 (25-19/25-21/25-21)

SUB 13 FEMENINO * APERTURA AVRG 2024 * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.

1.Estrella Vóley 16 8 8 0 17 4 4,250

2.Ctro.Dep.Municipal 12 8 4 4 11 12 0,916

3.Casa del Deporte 9 8 1 7 6 15 0,400

4.Metalúrgico 11 8 3 5 9 12 0,750

Primera ronda: 1.Estrella Vóley 12 puntos (sets: 12/2); 2.Metalúrgico 9 (8/8); 3.CDM 9 (7/9); 4.CdD 6 (4/12).