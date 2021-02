Alumna de Derecho egresó con promedio récord

COMPARTIR

















Ayer, el Dr. Ernesto Löffler hizo pública una noticia trascendente, que probablemente de otro modo hubiera pasado inadvertida. El Juez de Cámara, quien próximamente asumirá como el cuarto miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, reconoció a una de sus alumnas de Derecho de la UCES por sus altas calificaciones, que le permitirán egresar con un promedio superior a lo habitual.

RIO GRANDE.- “Mi mejor alumna de toda mi carrera docente, Julieta Frick va a egresar con promedio récord, más de 9,60”, anunció el magistrado.

Löffler agregó: “Aún recuerdo, como si fuera ayer, que en mi segunda clase de Derecho Constitucional me interrumpió varias veces para hacer acotaciones… le pregunté ¿Julieta usted es recursante? No, me respondió… vine en diciembre del año pasado, pedí un programa de su materia y ya lo estudié de punta a punta… Nunca me había ocurrido algo así”, contó Löffler.

“Hoy me entero que, con apenas 21 años, está tramitando una beca para hacer su Doctorado en Derecho Privado… vamos Juli, felicitaciones por tu tesis de grado y por la decisión de doctorarte”, celebró.