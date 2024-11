A pesar de ser su gran éxito, Kieran Culkin confesó que todavía no ha visto el final de Sucession

Todos nos emocionamos con el final de Succession… excepto Kieran Culkin que por un particular motivo aún no ha visto el último capítulo de la serie.

Hablar de Succession es hablar de uno de los fenómenos de la televisión más importantes de los últimos años. La serie, creada por Jesse Armstrong, se despidió el 29 de mayo de 2023, dejando un vacío difícil de llenar en la audiencia. Con una narrativa que exploraba el poder, la traición y las complejidades de una familia millonaria en conflicto por la sucesión de un imperio mediático, no solo se convirtió en un clásico moderno, sino también en una plataforma para actuaciones inolvidables.

Entre estas destaca la interpretación de Kieran Culkin, quien dio vida a Roman Roy, un personaje tan fascinante como perturbador. Sin embargo, a pesar de haberle dado vida de manera magistral, Culkin confesó que aún no ha visto el episodio final de la serie. El actor explicó su particular razón en una entrevista con Stephen Colbert. Según relató, esta omisión “no fue a propósito, al menos al principio”.

“Estaba en Polonia rodando A Real Pain cuando los últimos tres episodios estaban emitiéndose, y no podía acceder a mi cuenta de Max desde allí. Así que mi mujer entró en Instagram y escribió: ‘Hola, hay alguien (en Polonia) que pueda dejarle a Kieran su cuenta para que pueda ver los últimos episodios?’”, relató el actor. “Y la gente lo hizo. Muchas personas le dieron el email y la contraseña. Gracias a ellos pude ver el episodio ocho y nueve”.

Lamentablemente con el último capítulo las cosas no fueron tan fáciles: poco después, un cambio de hotel le volvió a complicar la situación. “Me trasladé a otro hotel de allí que no tenía una smart TV, así que no pude verlo. Entonces volví a casa, me fui de vacaciones, bla bla bla. Habían pasado un par de meses y había perdido el momento”, explicó Culkin, entre risas. Finalmente, admitió: “¿No tiene sentido? Quizás no lo tenga”.

El hecho de que Culkin, quien interpretó a uno de los personajes más complejos y vulnerables de la serie, no haya visto el desenlace, ha generado reacciones de todo tipo entre los seguidores de Succession. Algunos piensan que quizás fue una manera de mantener cierta distancia emocional de Roman Roy, sobre todo considerando el trágico arco que atraviesa el personaje en la última temporada. Sin embargo, Culkin se limitó a tirar abajo esta teoría atribuyendo la culpa a algo mucho más sencillo.

Durante la entrevista el actor mencionó que en algún momento verá el final de la exitosa serie. Sim embargo, su plan no es simplemente darle play al episodio 10 de la última temporada, el actor quiere ver el show desde el principio.

En cuanto a A Real Pain, la película que rodaba en Polonia, ha tenido un estreno limitado pero exitoso en Norteamérica, generando un promedio de 60,000 dólares por sala en sus primeros días. Aunque Kieran Culkin no haya visto el cierre de Succession, su carrera sigue adelante y su talento tiene todavía mucho que ofrecer.