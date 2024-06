XCO suspendido

La prueba de Mountain Bike programada para el domingo venidero en la modalidad XCO, fue suspendida por la Bici Posta Eventos, única entidad hoy que está en la organización de pruebas de Ciclismo.

RIO GRANDE.- Las razones de la suspensión se debe al poco interés de los corredores de ser parte de la carrera por el “33° Aniversario de la Provincia”; ayer José Toranza y compañía tenían menos de 20 corredores inscriptos, y para semejante movida se necesitan por lo menos 40 corredores para poder afrontar el costo organizativo.

Lo llamativo es que una vez que el Intercolegial fue historia, fueron los propios corredores los que incentivaron a Toranza para volver a correr en el Cono de Sombra, de hecho hubo unanimidad en correr quince minutos más que en las dos prueba anteriores, pero a la hora de inscribir sus nombres en la bicicletería o bien vía telefónica, no lo hicieron o bien esperaron a último momento -hoy cerraban las inscripciones-, como es muy común entre los ciclistas, pero la organización al ver tan pocos anotados, no quisieron arriesgarse a no llegar al número necesario para no tener que meter la mano en el bolsillo para afrontar las pérdidas.

La verdad que fue toda una sorpresa la medida, si bien siempre hay corredores que esperan hasta último momento para anotarse, nunca antes se había registrado tan poco interés, lo que es muy extraño, algo raro pasó en el camino…

Lamentablemente no sólo que no se podrá realizar esta prueba, sino que además tampoco se desarrollará la prueba denominada Pre Fueguinos donde nuevamente Tiziana Pastori, Máximo Pintos y Román Díaz, entre otros, iban a correr junto a los mayores en busca de mayor experiencia pese a la corta edad de ellos.

Esta suspensión se suma a la que debió levantar la Bici Posta Eventos el día 30 de junio, donde se desarrollaría una nueva edición del Aniversario de Prefectura Naval Argentina tanto en atletismo como en ciclismo, debido a que en esa fecha, ya había una prueba atlética programada por la Asociación Atlética Fin del Mundo.

La misma fue reprogramada para el 28 de julio y aún resta definir si será en festejo de Prefectura Naval Argentina, o de Prefectura Naval Río Grande, dado que para los dos festejos se habían programado pruebas ciclísticas en inmediaciones del predio que poseen en el corazón del barrio AGP.

Luego de muchos años, se había logrado contar con más de 70 corredores en acción pese a la época, dado que muchos de los elite, aprovechan para parar, descansar y enfocarse en la segunda parte del año, pero con este faltazo, se dio un paso atrás.