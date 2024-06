¿Vuelven al país? Ronnie Wood publicó una imagen agradeciendo a los fans argentinos de los Rolling Stones

El guitarrista reflejó en sus redes el cariño que se tiene en nuestro país por la banda.

Este miércoles las redes sociales estallaron con una foto que publicó el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood. El artista aprovechó su Instagram para publicar una foto con fanáticos argentinos y les agradeció el aguante.

“Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds tour por Norteamérica. (”Thank you so much to all the Argentinian fans supporting us on our Hackney Diamonds North American tour!”), escribió en su cuenta.

Wood acompañó subió una fotografía en la que se ve a los fans argentinos de los Rolling, con un par de banderas.

Se trata de fanáticos que fueron a sus shows de la gira que el grupo inglés viene haciendo por los Estados Unidos. Esto, por supuesto, alimentó el deseo de que regresen a la Argentina.

De ahí que algunos de los comentarios escritos en el posteo estuvieran vinculados a un futuro anuncio de un tour sudamericano que los vuelva a poner en suelo argentino.

Aunque por ahora no hay noticias concretas, las especulaciones siempre están y se espera (o se sueña) que para el segundo semestre de este año la banda de Mick Jagger, Keith Richards y Wood ofrezcan novedades referidas a shows de la gira por el reciente álbum Hackney Diamonds.