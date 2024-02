Vuelve la acción a lo largo del fin de semana largo

Hasta anoche varios clubes que tomarán parte de una nueva temporada del fútbol oficial no habían completado la documentación solicitada y, por ende, la Liga Oficial no dio a conocer la programación; pero sí se supo que ya está todo definido para sacarlo a la luz una vez que se cumpla con la presentación mencionada.

RIO GRANDE.- Extraoficialmente se dio a conocer que el sábado arrancarían las divisiones formativas como así también el femenino, mientras que el domingo se jugaría de forma íntegra la Primera A; en tanto que entre lunes y martes se jugaría la segunda fecha de esta y demás divisionales.

La nota saliente de esta edición no es sólo que Famaillá, Petroquímica e Inter Río Grande no jugarán la primera parte de la temporada, sino que se sumará oficialmente el decano de los clubes locales: San Martín vuelve a las competencias después de muchísimos años, su última participación fue en 1987 cuando culminó anteúltimo, solo por delante de Vial.

El Santo participaba en la primera era oficial cuando nació la Liga Oficial en 1981, sin embargo se sabe que fue el primer club constituido en la ciudad allá por 1937 donde disputaba cotejos amistosos ante representantes de estancias, para luego jugar ante Libertad, Almirante Brown y Empleados Públicos entre otros.

En esta era moderna, que se inició en 2006 luego de estar fuera del Consejo Federal de Fútbol, es la primera vez que San Martín participa de forma oficial y todos lo estaban esperando con los brazos abiertos.

Justamente San Martín tendrá fecha libre en la primera jornada y debutará lunes o martes frente a O’Higgins, reeditando uno de los clásicos de la década del 60, 70 y 80 y las expectativas por ver en acción al equipo de Cristian Montesinos son muchas, primero por el regreso a las canchas y segundo por ver los refuerzos que unieron al equipo de la UTN que es la base del Santo.

El multicampeón Camioneros tiene un duro debut frente al siempre complicado AATEDYC, elenco que supo sacarle un largo invicto dos años atrás y desde entonces siempre lo pone en apuros.

Durante esta primera fecha también se destaca el choque que sostendrán Estrella Austral frente a O’Higgins, reciente finalista del certamen Clausura 2023 y que quiere volver a estar en la conversación importante en la temporada que se inicia.

Real Madrid -elenco que acompañará a Camioneros en el próximo certamen Regional Federal Amateur- se verá las caras con el aguerrido conjunto de Unión Santiago, mientras que Deportivo Frías lo hará frente a Sacachispas.

La segunda jornada en la cual ya mencionamos el debut de Santos y Bernardinos, tendrá además los juegos entre Camioneros y Unión Santiago, Real Madrid contra Estrella Austral, Sacachispas frente a AATEDYC, quedando libre en esta oportunidad Deportivo Frías.

Fixture – Apertura 2024

Primera fecha: Estrella Austral vs. O’Higgins; Unión Santiago vs. Real Madrid; AATEDYC vs. Camioneros; Deportivo Frías vs. Sacachispas. Libre: San Martín.

Segunda fecha: Sacachispas vs. AATEDYC; Camioneros vs. Unión Santiago; Real Madrid vs. Estrella Austral; O’Higgins vs. San Martín. Libre; Deportivo Frías.

Tercera fecha: San Martín vs. Real Madrid; Estrella Austral vs. Camioneros; Unión Santiago vs. Sacachispas; AATADYC vs. Deportivo Frías. Libre: O’Higgins.

Cuarta fecha: Deportivo Frías vs. Unión Santiago; Sacachispas vs. Estrella Austral; Camioneros vs. San Martín; Real Madrid vs. O’Higgins. Libre: AATEDYC.

Quinta fecha: O’Higgins vs. Camioneros; San Martín vs. Sacachispas; Estrella Austral vs. Deportivo Frías; Unión Santiago vs. AATEDYC. Libre: Real Madrid.

Sexta fecha: AATEDYC vs. Estrella Austral; Deportivo Frías vs. San Martín; Sacachispas vs. O’Higgins; Camioneros vs. Real Madrid. Libre: Unión Santiago.

Séptima fecha: Real Madrid vs. Sacachispas; O’Higgins vs. Deportivo Frías; San Martín vs. AATEDYC; Estrella Austral vs. Unión Santiago. Libre: Camioneros.

Octava fecha: Unión Santiago vs. San Martín; AATEDYC vs. O’Higgins; Deportivo Frías vs. Real Madrid; Sacachispas vs. Camioneros. Libre: Estrella Austral.

Novena fecha: Camioneros vs. Deportivo Frías; Real Madrid vs. AATEDYC; O’Higgins vs. Unión Santiago; San Martín vs. Estrella Austral. Libre: Sacachispas.