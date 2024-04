Vuelve el Maratón Fin del Mundo

Luego de un paréntesis de 5.880 días (la última vez que se disputó fue el 16/03/2008, organizada por Maratona SA), pasado mañana se realizará en Ushuaia el Maratón Fin del Mundo, ahora de la mano de Beagle Eventos Deportivos, sobre 42,195 y 21,097 kilómetros.

RIO GRANDE.- Mañana será la acreditación y el retiro de kits, de 15:00 a 21:00, en el Yámana bar (12 de Octubre 86). El domingo, los atletas saldrán hacia el punto de partida desde la Terminal de Omnibus, ubicada en avenida Maipú y Juana Fadul (concentración, 6:20; salida, 6:45). GANADORAS. Beninga Soriano (2004) y Cristina Llaser (2007), las fueguinas que ganaron el Maratón.

Desde el Centro de Visitantes Alakush -en el Parque Nacional Tierra del Fuego- se largará a las 8:30 (maratón) y 8:45 (medio maratón), arribando todos los pedestristas al Polideportivo Municipal Augusto Lasserre. Mientras que la premiación tendrá lugar en el Foyer Ego Pereda (Casa Municipal de Cultura), a las 19:00 (21,097 km.) y 20:00 (42,195 km.).

Los ganadores en ambas distancias y ramas recibirán una inscripción gratuita para el Medio Mar5tón de Buenos Aires (25 de agosto). Y habrá premios en efectivo por US$ 1.660, a repartirse entre los tres primeros, de acuerdo a este desglose; en el Maratón, US$ 200, 150 y 120; y en el Medio, US$ 150, 120 y 90.

En los cuadros adjuntos aparecen los podios y los mejores fueguinos ubicados en las ediciones anteriores (2003 a 2008); junto a los mejores tiempos generales y de los pedestristas fueguinos.

Solidaria y torneo

Hasta el mediodía (a través de https://forms.gle/CH3axDSZsAUUmRaaA) anotan gratuitamente para la prueba “Por la Educación Pública, Carlos Fuentealba presente”, organizada por el SUTEF, a realizarse mañana, en el Paseo de las Rosas (Ushuaia). Acreditación, 9:30; largadas, 10:30 y 11:00.

También mañana (inscripciones, 12:00/12:45; inicio, 13:00), organizado por los profesores que dictan clases de la disciplina en el ámbito de la Secretaría de Deportes, habrá un torneo de atletismo para las categorías menores (10 a 19), en el gimnasio Jorge Muriel y sus inmediaciones. Informes: (2964) 500685 Rodrigo Velásquez; instagram: atletismorg2020.

I MARATON FIN DEL MUNDO (02/03/2003)

P/Varones Origen Marca Prom.

1.Richard Maiyo Kenia 2:25:03 3:26

2.Charles Cherono Kenia 2:26:10 3:27

3.Ramiro París M.del Plata 2:29:52 3:33

4.Oscar Alarcón Ushuaia 2:33:44 3:39

6.José Cano Ushuaia 2:42:45 3:52

7.César Ruiz Ushuaia 2:47:51 3:59

P/Mujeres Origen Marca Prom.

1.Mattie Godzala Est.Unidos 3:06:12 4:25

2.Mercedes Carabelli Ushuaia 3:51:46 5:30

3.Silvia Novakoski Bs.Aires 4:01:43 5:43

6.Alejandra Fredes R.Grande 4:21:50 6:13

8.Benigna Soriano Ushuaia 4:27:03 6:20

14.Albina Soriano Ushuaia 5:07:18 7:17

II MARATON FIN DEL MUNDO (07/03/2004)

P/Varones Origen Marca Prom.

1.Vincent Cheruiyot Kenia 2:29:53 3:33

2.Julius Mutay Kenia 2:31:32 3:35

3.Nicolás Sandoval Bs.Aires 2:44:07 3:53

5.Sergio Cuello Ushuaia 2:53:24 4:06

6.Félix Polo R.Grande 2:53:52 4:07

8.Marcial Anaquín Ushuaia 2:58:50 4:14

P/Mujeres Origen Marca Prom.

1.Benigna Soriano Ushuaia 3:59:37 5:40

2.Mabel Micheli Bs.Aires 4:02:15 5:44

3.Pat.Abramovich Bs.Aires 4:18:17 6:07

4.Alejandra Fredes R.Grande 4:35:34 6:31

5.Albina Soriano Ushuaia 4:38:58 6:36:36

7.Constanza Viaña Ushuaia 5:02:51 7:10

III MARATON FIN DEL MUNDO (06/03/2005)

P/Varones Origen Marca Prom.

1.Linus Ngetich Kenia 2:24:52 3:26

2.Luis Gamín Pto.Natales 2:26:13 3:28

3.Walter Acuña Ushuaia 2:38:02 3:45

6.Sergio Cuello Ushuaia 2:46:07 3:56

8.Javier Vázquez Ushuaia 2:56:02 4:10

9.Lorenzo Quispe Ushuaia 2:57:34 4:12

P/Mujeres Origen Marca Prom.

1.Alyn Parker Denver (EUA) 3:35:38 5:06

2.Mercedes Carabelli Ushuaia 3:39:23 5:12

3.Beatriz Cárcamo R.Grande 3:39:23 5:12

4.Amelia González Ushuaia 3:51:20 5:29

9.Albina Soriano Ushuaia 4:09:46 5:51

18.Alejandra Fredes R.Grande 4:39:54 6:38

IV MARATON FIN DEL MUNDO (06/03/2007)

P/Varones Origen Marca Prom.

1.Paul Rotich Kenia 2:44:59 3:54

2.Christian Conti Italia 2:47:11 3:57

3.José Cano Ushuaia 2:59:05 4:14

5.Diego Ernaga R.Grande 3:03:13 4:20

6.Javier Vázquez Ushuaia 3:05:45 4:24

7.Carlos Martínez Ushuaia 3:06:03 4:24

P/Mujeres Origen Marca Prom.

1.Cristina Llaser Ushuaia 3:28:54 4:57

2.Ascensión Torres Cádiz (Esp) 3:48:36 5:25

3.Celia Alfie Bs.Aires 3:49:20 5:26

4.Beatriz Cárcamo R.Grande 3:51:54 5:29

8.Amelia González Ushuaia 4:01:50 5:43

9.Astrid Stieben Ushuaia 4:01:54 5:43

V MARATON FIN DEL MUNDO (16/03/2008)

P/Varones Origen Marca Prom.

1.Paul Rotich Kenia 2:45:09 3:54

2.Alejandro Luchik Escobar (BA) 2:49:50 4:01

3.César Ruiz Ushuaia 2:58:47 4:14

9.Jorge Garrido Ushuaia 3:08:31 4:28

10.Ignacio Medina Ushuaia 3:10:01 4:30

11.Antonio Ojeda Ushuaia 3:14:14 4:36

P/Mujeres Origen Marca Prom.

1.Estela Rivelli Po. Libres 3:24:11 4:50

2.Cristina Llaser Ushuaia 3:27:44 4:55

3.Analía Villalba Rosario 3:33:39 5:03

4.Elba Morán Ushuaia 3:53:07 5:31

5.Amelia González Ushuaia 4:01:41 5:43

6.Beatriz Cárcamo R.Grande 4:04:35 5:47

MEJORES TIEMPOS * VARONES

O/Atleta Origen Marca Año

1.Linus Ngetich Kenia 2:24:52 2005-1

2.Richard Maiyo Kenia 2:25:03 2003-1

3.Charles Cherono Kenia 2:26:10 2003-2

4.Luis Gamín Pto.Natales 2:26:13 2005-2

5.Ramiro París M.del Plata 2:29:52 2003-3

MEJORES TIEMPOS * MUJERES

O/Atleta Origen Marca Año

1.Mattie Godzala Est.Unidos 3:06:12 2003-1

2.Estela Rivelli Po. Libres 3:24:11 2008-1

3.Cristina Llaser Ushuaia 3:27:44 2008-2

4.Analía Villalba Rosario 3:33:39 2008-3

5.Alyn Parker Denver (EUA) 3:35:38 2005-1

MEJORES TIEMPOS * FUEGUINOS

O/Atleta Origen Marca Año

1.Oscar Alarcón Ushuaia 2:33:44 2003-1

2.Walter Acuña Ushuaia 2:38:02 2005-3

3.José Cano Ushuaia 2:42:45 2003-6

4.Sergio Cuello Ushuaia 2:46:07 2005-6

5.César Ruiz Ushuaia 2:47:51 2003-7

MEJORES TIEMPOS * FUEGUINAS

O/Atleta Origen Marca Año

1.Cristina Llaser Ushuaia 3:27:44 2008-2

2.Mercedes Carabelli Ushuaia 3:39:23 2005-2

3.Beatriz Cárcamo R.Grande 3:39:23 2005-3

4.Amelia González Ushuaia 3:51:20 2005-4

5.Elba Morán Ushuaia 3:53:07 2008-4