Votó el 69% del padrón en todo el país

Así, los comicios desarrollados ayer para determinar quiénes competirán por presidir el país en las elecciones nacionales del 22 de octubre fueron los segundos con menor convocatoria desde el retorno de la democracia, del cual se cumplirán 40 años el 10 de diciembre.

BUENOS AIRES (Télam).- El 69% de los electores habilitados para votar en las PASO presidenciales nacionales llevadas a cabo ayer concurrió a las urnas, lo que representó un aumento de 1,3% de la participación en comparación con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2021, pero una caída de 7,4 puntos porcentuales con relación a la última instancia eliminatoria de postulantes a la presidencia de 2019, informó la Justicia.

La Cámara Nacional Electoral, dependiente del Poder Judicial de la Nación, informó dos horas después del cierre de los comicios, pactado a las 18, que había votado el 69% del padrón.

El número fue creciendo después de finalizar la elección porque muchos electores aguardaron su turno para sufragar tras sufrir el proceso un considerable retraso en algunos distritos como la ciudad de Buenos Aires, donde se combinaron dos sistemas de votación: el tradicional con boletas de papel para elegir cargos nacionales y el electrónico para designar autoridades y representantes locales.

Por ese motivo, en algunas escuelas porteñas la elección se extendió hasta las 19:30 por decisión de la jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, María Servini.

Minutos después del cierre de los comicios, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, destacó que los números de participación ciudadana en las primarias habían sido “bastante auspiciosos”, y señaló que los comicios se realizaron “en paz, con normalidad y con tranquilidad, que eso es lo más importante”.

“Queremos agradecer y felicitar a todos los argentinos que fueron a emitir su voto a 40 años de la recuperación de la democracia, con todo lo que le costó al pueblo argentino”, dijo Vitobello en el Centro de Cómputos instalado en el Correo Argentino, en el barrio porteño de Barracas.

Desde el retorno de la democracia al país, la participación de las y los ciudadanos en los actos electorales siempre estuvo por encima del 70%, exceptuando, justamente, las PASO de 2021, realizadas aún en el contexto de la pandemia de Covid-19.

En aquella oportunidad, la participación fue del 67,7% del padrón electoral, fue la elección con más baja participación. Dos años antes de esa instancia, en las PASO presidenciales de agosto de 2019, la concurrencia a las urnas había sido de 76,4%.

En lo que va de 2023 se registró una disminución de concurrencia en las elecciones provinciales. De ellas, en poco menos de la mitad no fue superado el 70% de presencia del padrón: Santa Fe (60,6%), Chaco (62,9%), Mendoza (66,3%), Río Negro (68,2%), Córdoba (68,2%), San Juan (69,5%) y Salta (69,5%). A eso puede sumarse la elección municipal en la capital cordobesa, a la que solo concurrió a votar el 60,2% de los habilitados, lo que representó la participación más baja desde 1983.

A nivel histórico, las cifras más altas de participación se registraron en los comicios de 1983 y 1989, cuando se superó el 85%. Se trataron de los dos procesos electorales inmediatamente posteriores al final de la dictadura militar.

El presidente Alberto Fernández y varios de los precandidatos presidenciales de las principales fuerzas políticas alentaron durante la jornada de ayer a la ciudadanía a que fuera a votar en las primarias después de que en casi la mitad de las elecciones provinciales llevadas a cabo en lo que va del año se observara un marcado ausentismo.

“Les pido a los argentinos que tengamos en cuenta que llevamos 40 años de democracia (…) y que vayamos a votar porque es el modo de ejercer nuestros derechos y expresar nuestro deseo para el futuro del país”, declaró el Presidente luego de sufragar. Por las demoras en el doble sufragio, en algunas escuelas porteñas la elección se extendió hasta las 19:30

Un mensaje similar expresó el gobernador bonaerense y postulante a la reelección por Unión por la Patria (UxP), Axel Kicillof, quien mencionó que “a 40 años de haber recuperado la democracia, y más allá del posicionamiento político”, era importante que la gente fuera a votar para “reafirmar la democracia y ejercer el derecho electoral, algo que durante mucho tiempo estuvo vedado”.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta pidió a los electores que fueran a votar. “Entiendo que puede haber una frustración en algunos, pero la solución es que voten en paz y por la paz”, dijo el jefe de Gobierno porteño.

También el precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País y gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, consideró “importante que todo el pueblo argentino” concurriera a votar, más allá de las dificultades que está pasando Argentina”, agregó.

De acuerdo a las estimaciones de los jueces electorales de las distintas provincias, se registró en promedio más del 60% de asistencia.

Entre Ríos, por su parte, tuvo un altísimo nivel de participación con el 78%, una panorama similar al vivido en Tucumán, donde las autoridades de la Secretaría Electoral Nacional indicaron que votó alrededor del 75% del padrón. En Neuquén, en tanto, sufragó el 59,5% de los electores.

“Si no hay boletas, voten en blanco”

Lo advirtió un gendarme en una escuela de la localidad mendocina de Las Heras en medio de la denuncia de la gente por la falta de boletas del precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei.

El hecho ocurrió ayer al mediodía en la Escuela 1-650 “Ley 1420”, en Panquehua, varias personas denunciaron el faltante de las boletas de Milei.

Tras las reiteradas denuncias, uno de los gendarmes que custodiaba el lugar, salió a la puerta de la institución educativa a explicar lo que pasaba y recomendó a la gente que votaran en blanco.

“Si no hay boletas, desgraciadamente van a tener que votar en blanco. Nosotros no tenemos la culpa de que no haya más boletas de uno de los candidatos. Ni yo ni nadie se está robando las boletas. Con nosotros no se las agarren. Vayan a la Junta Electoral. Si no hay boleta no voten señores”.