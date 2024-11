Voces potentes. Misty Soul Choir celebra 10 años con un show multitudinario en la Ciudad de las Artes

Será este domingo, con un repertorio con clásicos de Aretha Franklin, Stevie Wonder, Amy Winehouse y Adele, entre otros.

Con un despliegue de 55 artistas sobre el escenario, este domingo 24 de noviembre el Misty Soul Choir realizará un recorrido por grandes clásicos que marcaron generaciones.

La lista de temas incluye éxitos icónicos como Back to Black, Stand By Me, Natural Woman, September, Celebration y mucho más.

“Misty Soul Choir es un proyecto único en el país. Este coro cordobés, independiente y autogestivo de 46 integrantes, se destaca por ser el primer y más numeroso representante del soul en Argentina. A lo largo de estos años, fue creando una identidad propia hasta consolidarse como un referente de la escena musical, que fusiona excelencia vocal, con compromiso social y artístico”, dicen los responsables del combo a modo de presentación.

Bajo la dirección de Ángel Vilkelis, la talentosa y colorida agrupación aborda géneros de la música afroamericana como el Soul, Funky/Disco, Rap, R&B, interpretando tanto composiciones propias como arreglos y canciones consagradas de Aretha Franklin, Stevie Wonder, Amy Winehouse y Adele, entre otros.

Nació en mayo de 2014 y, desde entonces, realizó más de 600 presentaciones en escenarios como el Teatro del Libertador San Martín, Quality Espacio, Studio Theater, Teatro Real y en grandes festivales de alcance nacional, entre los que destacan el Festival Siembra, la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, Oktoberfest, el Festival Otoño Polifónico, entre otros.

Su reciente éxito con el show Back to Amy, homenaje a Amy Winehouse, con tres funciones en Studio Theater y dos en Quality Teatro agotadas, los coronó como referentes y favoritos del público local.

En este cumpleaños tan especial, Misty Soul Choir celebra mucho más que un aniversario; festeja su valioso aporte a la escena cultural de Córdoba. Estos diez años son testimonio del crecimiento sostenido de un proyecto inclusivo, que no solo ofrece espectáculos sino también oportunidades de profesionalización para más de 190 artistas que transitaron sus filas.

“En cada canción y en cada escenario, el Misty ha logrado expandir sus límites, sembrando comunidad y despertando nuevas voces. Porque la música no reconoce fronteras, solo el compromiso de seguir vibrando cada vez más fuerte”, concluyen.